奶粉添“香”? 中外奶企道不同

奶粉配方中是否应该使用香精问题再度引发热议。近日，北京商报记者走访部分母婴商店发现，国内奶粉品牌的产品配料表中“香精”已经消失，但在外资品牌的产品里却依然存在香精的信息，这引发了消费者的不解。

虽然国家标准对在华销售的2段以上配方奶粉添加香精并未禁止，但北京商报记者针对企业在婴幼儿配方奶粉中添加香精的行为展开问卷调查，结果显示，超过八成的受访者反对婴儿奶粉里添加香精，并认为目前的奶粉质量还有待进一步提高。

分析人士认为，随着奶粉工艺技术的提升，国家对食品质量也提出了更高要求。因此，乳企不能一成不变地沿用以前的配方，而是根据消费环境的变化，不断提升奶粉品质。

调查结果看法不一

日前，国内诸多奶粉企业打出“拒绝添加香精”的口号并展开行动。为了解消费者对奶粉添加香精的看法，北京商报针对企业在婴幼儿配方奶粉中添加香精的行为进行了问卷调查。

根据调查结果显示，51%的人没有查看奶粉配料的习惯，54%的人不知道奶粉里面添加香精，82%对奶粉添加香精持反对态度，83%的人认为添加香精会影响奶粉的品质，91%的人希望减少香精等添加剂的使用，97%认为当前奶粉产品还需要进一步提升产品品质。

从调查数据可以明显看出，近半数左右的人没有查看奶粉配料的习惯和并不知道奶粉里面有添加香精，但大多数人还是不支持奶粉里面添加香精等添加剂，并认为香精会影响奶粉品质，希望减少香精等添加剂的使用和进一步提高奶粉品质。

对于婴儿奶粉里面是否添加香精，北京商报记者分别走访了物美超市和乐友婴童店等商超发现，国内奶粉企业中，包括圣元、飞鹤、贝因美、完达山、金领冠等品牌旗下的产品都没有在产品配料里发现香精。而外资奶粉企业的2、3、4段奶粉产品里有添加不同种类的香精素。其中，惠氏启赋的2、3段含有乙基香兰素，惠氏S-26爱儿乐2段和S-26幼儿乐3段含有乙基香兰素，惠氏S-26学儿乐4段含有食用香精，惠氏铂臻2、3段含有香兰素，惠氏铂臻4段含有乙基香兰素；雅培菁挚纯净2、3段含有乙基香兰素，雅培铂优恩美力2、3、4段有乙基香兰素，雅培亲护3段有香兰素和乙基香兰素，雅培经典恩美力4段有食用香精；菲仕兰的皇家美素佳儿4段以及美素佳儿3、4段有香兰素。

对于奶粉里添加香精的问题，北京商报记者以消费者身份联系惠氏官网客服，客服人员表示添加乙基香兰素是为了调节宝宝食用口感，防止厌奶情况的产生，添加量在国家范围内，并不会对健康造成影响。

此外，针对奶粉添加香精的问题，北京商报记者采访了菲仕兰公关部，但截至发稿前，仍未予以回复。

对此，乳业专家宋亮认为，作为一种食品添加剂，香兰素能够掩盖奶粉的腥味和增加奶粉的香甜感，对婴儿的健康并没有什么危害。在奶粉配方注册制度之后，国内奶粉企业为了提升奶粉品质，逐渐变更奶粉配方不再添加香兰素，而国外奶粉企业只是在符合我国法律标准之下一直沿用以前的配方。

拒用香精成趋势

虽然奶粉添加香精在食品安全上并未被禁止，但业内分析认为，提升奶粉品质还是要减少香精等食品添加剂的食用。

资料显示，奶粉中添加的香精主要成分是香兰素。香兰素是一种合成香精，通常分为甲基香兰素和乙基香兰素，具有香荚兰香气及浓郁的奶香，乙基香兰素香气较甲基香兰素更浓。是国家允许添加的食品添加剂，按国标添加不会对身体造成伤害。

根据《婴幼儿配方食品和谷类食品中香料使用规定》规定，凡适用范围涵盖0-6个月婴幼儿配方食品不得添加任何食用香料；较大婴儿和幼儿配方食品中可以使用香兰素、乙基香兰素和香荚兰豆浸膏，但是对于最大使用量有严格规定。

在中国优生科学协会小儿营养专业委员会常务副主任委员、婴幼儿保健专家蒋竞雄看来，就配方奶粉来讲，安全、消化吸收、营养成分好以及不添加香精是好奶粉的一个基本原则。

据国家市场监管总局提供的信息显示，在华获得配方注册的婴幼儿奶粉，100余个品牌的配料表中都未出现香精。

对此，中国食品产业分析师朱丹蓬表示，奶粉企业为了建立产品差异化优势，从而不在奶粉里添加香精，这是各个企业对整个品牌、产品以及客户定位的不同导致的。但不再添加香精是未来整个行业发展的趋势，越来越多的企业将不会再添加香精。

高品质竞争来临

对于奶粉添“香”的问题，业内有专家认为，在配方奶粉中，添加香精并不具备营养价值，常吃这种“加香”的奶粉可能导致婴幼儿对浓烈的味感形成依赖，导致宝宝长大后容易出现不同程度的偏食、挑食、厌食。

基于此，2019年4月，市场发展基金会曾发布报告，呼吁在香港地区销售的配方奶粉中不要使用备受争议的香兰素。

5月20日，中共中央、国务院印发了《关于深化改革加强食品安全工作的意见》，其中就提到实施国产婴幼儿配方乳粉提升行动。在婴幼儿配方乳粉生产企业全面实施良好生产规范、危害分析和关键控制点体系，自查报告率要达到100%。促进奶源基地实行专业化、规模化、智能化生产，提高原料奶质量。发挥骨干企业引领作用，加大产品研发力度，培育优质品牌。力争三年内显著提升国产婴幼儿配方乳粉的品质、竞争力和美誉度。

在政策趋严的背景下，整个奶粉行业迎来了新的发展机会以及企业重塑的机遇。

尼尔森公布的《2018年中国婴幼儿配方奶粉市场环境洞察》报告显示，2018年国产奶粉市场份额从2017年的40.7%上升至43.7%，销售额增速从2017年的14.5%上升至21.1%。国产奶粉企业投入大量的人力、物力和财力进行配方研发，从而初步扭转了洋奶粉垄断市场的状况，并大幅提振了国产奶粉在消费者心中的信心。

蒋竞雄认为，奶粉就应该坚持“该有的要有，不该有的最好不要有”的原则，包括香精在内的各种各样的添加剂最好不要有。受消费升级、“二孩”政策的放开、新生代父母多维育儿观等因素影响，消费者将越来越关注奶粉产品的质量。（记者 钱瑜 实习记者 黄亚亚）