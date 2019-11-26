呵护光明未来 全国首个“大学近视防控科普团”成立
11月25日，温州医科大学“大学生近视防控科普团”举行启动仪式。来自温州医科大学眼视光学院的近百名在校大学生，成为了首批科普团成员。
科普团成员发言
2018年8月,教育部等国家八部委联合印发的《综合防控儿童青少年近视实施方案》提出，呵护好孩子的眼睛，需要全社会共同行动。为切实提高公众的眼健康意识，温州医科大学发挥眼视光专业优势，组织师生开展多样化的科普宣传活动，并于2019年4月开始面向学生招收近视防控科普志愿者。仅一周时间，就有近百名主要来自眼视光医学5+3、眼视光医学、眼视光技术等专业的学生报名。随后，这些志愿者利用暑期和休息日时间，走基层、进社区，通过现场讲座和网络直播等开展宣讲活动，并针对儿童青少年、家长、教师等不同群体开展问卷调查，覆盖人群1.3万多人。
目前，志愿者们已累积宣讲近百场，为3000余人进行了眼健康科普及近视防控宣传，宣讲足迹遍及浙江，北京，上海，天津，广东，江西，辽宁，陕西，台湾等省市，覆盖中国、英国、美国、韩国、新西兰、印度尼西亚六个国家。与此同时,课题组开展的《健康中国背景下的青少年近视防控社会现状及“中国方案”宣诊治一体化工程的研究》, 获得“2019年国家级大学生创新创业计划创新训练项目”立项。
启动仪式上，全国综合防控儿童青少年近视专家宣讲团团长、温医大附属眼视光医院院长瞿佳现场作《儿童青少年近视防控的现状与展望》科普示范讲座，并为宣讲团代表授予《近视防控-瞿佳2018观点》与《隐形眼镜与眼健康-吕帆2017观点》等科普著作。瞿佳表示，希望科普团成充分发挥自己的专业知识和满腔热情，积极投入到近视综合防控这场全民战役中，助力中国“视觉健康”。
温医大附属眼视光医院院长瞿佳与科普团成员合影
科普团代表表示，下一步将在更大范围、更多渠道开展系统的科普宣传活动，同时继续扩大科普团规模，带动教指委下设有眼视光专业的全体高校，以及其他国内外致力于近视防控事业的高校、中学组织，共同加入到近视防控科普宣传活动，在全社会营造浓厚的近视防控氛围。
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