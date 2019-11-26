流感疫苗接种超过150万支

本月底，本市2019年度流感疫苗免费接种将结束。市疾控中心介绍，截至11月24日，全市已累计接种流感疫苗152万支，其中，中小学生免费接种达65万余人，老年人免费接种62万余人。

每年接种流感疫苗是预防流感的最有效方法。本市自2007年起为户籍60岁以上老年人和所有在校中小学生免费接种流感疫苗。研究数据显示，中小学生集体接种疫苗，可以有效减少流感的发生；在流感疫苗株与流感流行季实际流行株匹配的情况下，接种流感疫苗者，感染流感病毒的风险可降低50%。确诊罹患流感的学生中，接种过流感疫苗的学生与未接种的学生相比，出现38℃以上发热的风险显著降低。

在疫苗株与流行毒株匹配的季节，北京市流感疫苗大规模集中接种，可使中小学校流感集中发热疫情的发生风险降低85%。流感疫苗接种率达到50%的学校，出现流感集中发热疫情的概率较接种率低于50%的学校降低了60%至70%。目前，北京市所有在校中小学生、中等专业学校在校学生等都可以免费接种流感疫苗，在校中小学生由所在学校统一组织接种。

疾控部门表示，因各种原因没有在校完成集中接种的中小学校学生，家长可以将补种需求反馈给学校，学校统一汇总后与所在地段的接种门诊协商，根据人数多少选择适当的方式进行补种。具体补种工作可咨询所在学校校医。（记者 贾晓宏）