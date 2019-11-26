孩子生病一定要慎用抗菌药物

每年11月第三周是世界卫生组织确定的“世界提高抗菌药物认识周”，为让更多市民正确认识和使用抗菌药物，在太原市妇幼保健院长风院区11月25日举行的义诊活动现场，该院药剂科特意将上周的活动延续，举行了“着眼未来停止过度使用和误用抗菌药物”的主题宣传，并针对临床中常见的儿童用药误区进行了解读。

“抗生素”不是万能药 儿童用药更得遵医嘱

“现实生活中，很多家长在孩子用药问题上存在这样的误区，一有个头疼脑热就给孩子服用抗菌药物，而且不经过专业医生的专业判断，就自行去药店购买抗菌药物或随意给孩子服用大人的抗菌药物；还有一些家长不遵医嘱用药，擅自增大或减少药物剂量，觉得病情平稳就立即停用抗菌药物。这些做法都是不科学的。”义诊活动现场，药师贺璐介绍，对于家长而言，必须明确地知道，抗菌药物只对细菌导致的感染有效，对病毒感染是无效的。而普通感冒大部分是病毒引起的，不需要常规使用抗菌药物。她提醒广大家长，一定不要去药店自行选购抗菌药物或给孩子吃大人的抗菌药物，因为有些抗菌药物并不适合孩子服用，比如大人常吃的氟哌酸胶囊，如果给孩子服用会对孩子的软骨发育造成影响；大人用的庆大霉素，如果给孩子用会有耳毒性和肾毒性。孩子生病时，必要时要到医院就诊，在医生建议下选择正确的抗菌药物。当医生诊断后认为孩子不存在细菌感染时，家长千万不要盲目要求医生开具抗菌药物。抗菌药物的使用剂量和频次是有严格要求的，剂量过小会达不到治疗效果，剂量过大又会增加药品不良反应风险，家长一定要严格遵医嘱给药。

“发生细菌感染时，用过几天抗菌药物后，家长会发现孩子的感染症状明显减轻，但这个时候细菌一般还没有被彻底清除。如果随意停药，不仅细菌没办法完全消灭，已经好转的病情也可能会因为这些残余细菌而再度加重。同时如此反复，容易促使细菌对这种药物产生耐药。所以病情平稳后抗菌药物还需使用48-72小时。”贺璐说。

如果孩子感冒了 视情况选择药物

对于常见的感冒，很多家长会纠结该不该给孩子吃药。对此，医生表示，普通感冒是上呼吸道感染的一个常见类型，有一定的自限性，症状较轻无需药物治疗，症状明显、影响日常生活时需服药，以对症治疗为主，并注意休息，适当补充水分，避免继发细菌感染。

“很多家长在药物选择上也存在严重的误区，比如含退热成分的复方感冒制剂与退热药联用；给没有发热的孩子服用含退热药成分的复方感冒药；同时服用两种复方感冒药，这些情况都容易导致药物超量，引发药品不良反应。”对此，贺璐提醒家长，当孩子无发热症状，只有上呼吸道卡他症状，如：喷嚏、鼻塞、流清水样鼻涕、咽部充血时，不盲目使用含退热成分的复方感冒药。当孩子体温≥38.2℃，且伴随上呼吸道卡他症状时，可以选择含有退热成分的复方感冒药。尽量在医生或药师指导下选择合适的药物，不盲目使用抗菌药物及抗病毒药物。

家长首先应了解哪种退热药对孩子是安全的

对于常见的孩子发热现象，很多家长会手足无措，特别是一些初为人父人母的宝爸宝妈。对此，医生建议家长首先应明确哪种退热药对孩子是安全的。对于≥2月龄，＜6月龄的宝宝，出现腋温≥38.2℃，或因发热出现了不舒适和情绪低落时，推荐口服对乙酰氨基酚。≥6月龄的宝宝，出现腋温38.2℃，或因发热出现了不舒适和情绪低落时，推荐使用对乙酰氨基酚或布洛芬。不推荐使用尼美舒利、阿司匹林等用于儿童退热。

据介绍，目前常用于宝宝退热的对乙酰氨基酚和布洛芬退热效果和安全性是相似的，差异性较小。相对而言，单次剂量的布洛芬退热作用相对较强，降温维持时间也较长，而口服对乙酰氨基酚半小时后体温下降的速度比布洛芬更明显。

专家不推荐对乙酰氨基酚和布洛芬交替用于儿童退热，因为没有证据显示交替使用两种退热药能缓解患儿不适，反之，还可能增加用错药、用过量的风险，进而引发药品不良反应。对乙酰氨基酚两次用药需要间隔时间为6小时，布洛芬两次用药需要间隔时间为6—8小时。

从剂量上来说，对乙酰氨基酚推荐剂量为每次15mg/kg，布洛芬推荐剂量为每次10mg/kg。需要注意的是，市场上对乙酰氨基酚和布洛芬剂型很多，有滴剂、混悬液、颗粒剂等。以布洛芬（美林）为例，布洛芬滴剂和布洛芬混悬液浓度不同，同一个孩子对于两种剂型需要服用的毫升数也不同，所以家长在给孩子服药时，一定要仔细阅读药品说明书，严格按推荐剂量给药。

山西晚报记者 薛琳