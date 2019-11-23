坚持锻炼，身体一天一个样

当你开始跑步、上动感单车课，或者做瑜伽时，锻炼的身心益处就已开始显现了，这会让你对锻炼充满饱满的热情。对此，美国亨廷顿大学的临床运动生理学教授米歇尔·奥尔森博士总结了锻炼过程中实时显现的益处。

刚开始锻炼时。此时，肺功能得到了增强。在有氧锻炼的过程中，大脑向肺部发送信号，帮你呼吸得更快更深，并向肌肉输送额外的氧气。由于内啡肽的大量涌入，锻炼者会觉得兴奋、精力充沛，使运动积极性达到巅峰。另外，在有氧锻炼中，身体主要把脂肪作为燃料，开始消耗脂肪。

锻炼的1小时内。首先，锻炼者患感冒和流感的风险降低了，这是因为运动提高了免疫球蛋白的水平，有助于增强免疫系统，防止感染。其次，改善情绪的化学物质（如血清素、多巴胺和去甲肾上腺素）在运动后的几个小时里充斥大脑，使身体感觉轻松舒畅，压力不翼而飞。再次，锻炼者即使在休息的状态下，也能燃烧更多的热量，这就是后燃效应，即锻炼过程中每燃烧100千卡热量，运动结束后还能再燃烧15千卡热量。比如，你跑了5公里，能燃烧约300千卡热量，跑完后还能多消耗45千卡热量。并且，血糖水平开始下降，其下降程度取决于锻炼前吃了什么，以及锻炼的强度和持续时间。

锻炼的一天内。肌肉重量开始增加；如果进行了力量训练，肌肉也开始重建，以修复锻炼时造成的微小撕裂；心脏变得更健康；如果锻炼强度到了出汗的程度，血压也能降低长达16个小时。此外，还能增加流向大脑的血液和氧气，有助于提高学习能力，让人更专注。

坚持锻炼的一周内。锻炼得越多，人体对胰岛素的敏感性就越强，越能降低血糖水平，减少患上2型糖尿病的风险；耐力得到了增强，使最大携氧量（衡量耐力和有氧体适能的指标）提高了约5%，这使之后的锻炼可以提高一定的强度；身材变苗条了，但需控制饮食。

坚持锻炼的一个月内。身体变得强壮起来，肌肉耐力持续增加，以致你可轻松进行8磅的负重训练，而且每组训练的次数也在逐渐增加；脂肪开始减少，超重者甚至可减少12%，使得腹部、肌肉更有线条感。另外，还可激活脑源性神经生长因子，有助于形成新的脑细胞，提高大脑功能。

坚持锻炼的一年内。耐力和有氧体适能提高了25%，不再感觉锻炼吃力了；减脂速度加快，无时不刻不在燃烧脂肪；由于经常锻炼，心脏的泵血效率将会提高，从而使心率降低；长期锻炼能使人体端粒的长度增长，避免自由基所造成的损伤，延缓衰老进程，降低患癌风险，从而延长寿命。（陈雪莹）