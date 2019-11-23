贵州要提升基层医疗水平

近日，贵州省副省长郭瑞民到贞丰县调研指导工作时强调，要实现优质资源下沉，改变“基层卫生院医疗设施闲置，大医院人满为患”的局面，构建“小病在基层、大病到医院、康复回社区”的就医格局，为广大患者提供便捷和优质的健康保障服务。

调研中，郭瑞民强调，加快推进县、乡、村卫生服务一体化进程，加大对基层医院的扶持力度，进一步提高基层医院的管理和技术水平，实现人、财、物一体化管理；加强信息化建设，充分运用信息化平台，实现优质资源下沉，弥补基层医院技术力量的短板；加快建立和完善人才培养机制，强化社会保障体系建设，减少人才流失，进一步提高基层医疗服务水平。（记者黄岚）