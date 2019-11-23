老年高血压 除了吃药还可以这样做

高血压是最常见的慢性病之一。半数以上的老年人患有高血压，而在80岁以上的高龄人群中，高血压的患病率接近九成儿，导致脑卒中、心肌梗死乃至造成心血管死亡的“罪魁祸首”。考虑到老年高血压的预防、诊断、评估和治疗策略与一般人群不同，国家老年疾病临床医学研究中心（宣武医院）中国老年心血管疾病防治联盟近日发布《中国老年高血压管理指南》。为最大限度降低心血管疾病发病率和死亡率，改善生活质量，延长寿命，该联盟执行主任委员李静介绍，降压治疗很重要，其中非药物治疗是降压治疗的基本措施，无论是否选择药物治疗，都要保持良好的生活方式。这其中就包括：健康饮食、规律运动、戒烟限酒、保持理想体重、改善睡眼和注意保暖等6个方面。下面就让我们一起学起来。

健康饮食

减少钠盐摄入，增加富钾食物摄入，有助于降低血压。WHO建议每日摄盐量应<5g，老年高血压患者应适度限盐。鼓励老年人摄入多种新鲜蔬菜、水果、鱼类、豆制品、粗粮、脱脂奶，以及其他富含钾、钙、膳食纤维、多不饱和脂肪酸的食物。

规律运动

老年高血压及高血压前期患者进行合理的有氧锻炼可有效降低血压。建议老年人进行适当的规律运动，每周不少于5天，每天不低于30分钟的有氧体育锻炼，如步行、慢跑和游泳等。不推荐老年人剧烈运动。

戒烟限酒

戒烟可降低心血管疾病和肺部疾患风险。老年人应限制酒精摄入，男性每日饮用酒精量应<25g，女性<15g。白酒、葡萄酒（或米酒）或啤酒饮用量应分别少于50ml、100ml和300ml。

保持理想体重

超重或肥胖的老年高血压患者可适当控制能量摄入和增加体力活动。维持理想体重（体质指数20.0-23.9kg/m2）、纠正腹型肥胖（男性腹围≥90cm，女性腹围≥85cm）有利于控制血压，减少心血管病发病风险。但老年人应注意避免过快、过度减重。

改善睡眠

睡眠的时程、质量与血压的升高和心血管疾病发生风险有关，保证充足睡眠并改善睡眠质量对提高生活质量、控制血压和减少心脑血管疾病并发症有重要意义。

注意保暖

血压往往随着季节的变化而变化。老年人对寒冷的适应能力和对血压的调控能力差，常出现季节性血压波动现象。应保持室内温暖，经常通风换气；骤冷和大风低温时减少外出；适量增添衣物，避免血压大幅波动。

文/本报记者 李洁