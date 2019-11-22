公立医院建设“优秀管理者”候选人康德智先进事迹

康德智，男，中共党员，教授、主任医师，现任福建医科大学附属第一医院院长、党委副书记，享受国务院政府特殊津贴专家，国家卫生计生突出贡献中青年专家、福建省科技创新领军人才。从业三十余年来，他始终奋斗在医疗、教学、科研、管理第一线，既是全国神经外科学领域的知名学者，亦是资深医疗管理专家，担任院长以来，在推进医改，领导高水平医院、区域医疗中心建设，提升医院的公益性和社会效益，推动医院文化建设等方面业绩显著。他先后获得福建省人民政府“援疆集体二等功”、福建省优秀教育工作者、福建省卫生系统创先争优活动先进个人、国家卫计委脑卒中筛查与防治工作优秀院长、国家卫生计生委脑卒中防治工程突出贡献奖等多项荣誉。

精于医术、甘为人梯 医教研工作成绩斐然

康德智院长以“做人要惟善、做事要惟美、做学问要惟真；做医生要有高度、有风度、有温度。”为座右铭，敬佑生命、视患如亲。他在脑血管病、脑胶质瘤、垂体瘤等脑脊髓肿瘤、颅脑损伤与神经重症、功能性脑病诊断治疗方面有深入研究。引进“锁孔”微创手术技术，首创脑肿瘤与功能性脑病多学科综合治疗模式，将3D打印技术创新应用于颅内动脉瘤手术，引进福建省首台ROSA手术机器人。他以精湛的医术，被誉为“福建神经外科第一刀”，是福建省首位神经外科博士研究生导师和福建省神经外科学术带头人。同时兼任中国医师协会神经外科医师分会副会长，国家脑防委出血性卒中外科专业委员会主任委员，中华医学会神经外科学分会常委、副秘书长、脑血管外科学组组长，福建省医学会神经外科学分会主任委员，福建省医院协会副会长。作为福建神经外科领军人物，他发起并成立“福建医大附一医院神经外科联盟”，以多种形式帮助基层医院补齐神经外科发展短板，成为“优质医疗资源下沉”的又一典范，推进福建省神经外科整体水平持续提升。

作为教授、博士研究生导师，他当好学生的“启蒙者”和“引路人”，桃李满天下。作为医院神经外科学术带头人，他带领学科达到国内先进水平，2012年入选福建省临床重点专科，2014年入选国家住院医师（神经外科学方向）规范化培训基地，2015年入选全国首批神经外科专科医师培训基地。他深入开展科研，成果丰硕：发表论文近200篇；主编或参编专著17部，其中国家规划教材副主编3部、编委2部；承担国家自然科学基金及各类省部级科研项目18项；先后获得数项福建省科技进步奖、福建省医学科技奖。他积极推动脑卒中防治工作在福建省的开展，医院成为原卫生部首批脑卒中筛查与防治基地医院之一。带领团队每年深入社区、农村，高质量完成脑卒中高危人群筛查与干预项目，为福建省慢病防治工作和“健康福建”建设作出积极贡献。

科学谋划、对标先进 学科发展进入快车道

作为医院的掌舵人，康德智院长最关注的是医院学科建设，将医院学科建设路线设定为瞄准国内、国际发展前沿，走有特色的学科发展之路。康德智院长还带领医院领导班子进一步提出了学科发展的五大发展战略，依次为：分层对标、联合建设、构筑学科群、中心化路线以及可持续发展，并不定期邀请国内外知名学者深入交流探讨，为医院学科建设“把脉”“开方”。

2016年医院被福建省委省政府列入福建省3所高水平医院建设单位之一，医院通过整合同类相关学科或跨门类学科组合而成神经医学中心、创伤医学中心和眼耳鼻喉颌面医学中心3个临床医学中心和1个福建省临床研究实验平台。医院与复旦大学附属华山医院建立“一对一”合作共建关系。医院管理层和中层干部与华山医院已建立了互访机制，双方领导班子多次互访交流，携手华山医院，连续2年成功联合举办“华福医院管理论坛”及各类专科学术活动20多次，进一步扩大“华福”品牌影响力，并有效提升了学术及管理水平。通过对标国内委属高水平医院，医院各项医疗指标持续优化。医院获得国家自然科学基金立项数连续3年居福建省医疗卫生机构之首，发表SCI论文数连年走高，高影响因子、高质量学术论文日益增多。医院正式成立了I期临床研究中心，并已承接多项生物等效性试验项目。医院还建有院士专家工作站，现已有周良辅、段树明、邱贵兴3位院士进站开展工作。2018年医院被国家卫健委、发改委确定为疑难病症诊治能力提升工程项目单位和中国罕见病协作网福建省牵头单位。

医院连续四年荣登香港艾力彼医院管理研究中心发布的“中国顶级医院100强”榜；在复旦大学医院管理研究所发布的“2017年度七大区域医院专科声誉排行榜”上，我院专科提名数比上年度增加3个，总数达20个，连续3年居全省第一；在“自然指数”百强榜中国医疗机构排名中我院进入百强，位列67名；中国医学科学院医学信息研究所发布的2018年度中国医院科技量值（STEM）排行榜上，整形外科位居全国整形外科学专科榜第14名，有14个专科进入全国专科百强，连续5年保持进入专科百强且上榜专科数全省第一。

放大格局、多措并举 医院管理更添活力

作为院长，他以“建成全国有影响力的高水平研究型医院”为奋斗目标，以更高视野、更大格局，回应病人需求。针对发展目标，康德智院长为医院设计了“五四三二一”的顶层设计原则：“五”是指五位一体的战略布局，即医疗、教学、科研、管理、文化五位一体发展，五位一体发展路径，即学科、人才、技术、服务、品牌五位一体，一个也不能少；“四”是指四个全面的战略布局，全面从严治党、全面深化改革、全面依法治院、全面建成“双高”即建成高水平医院，高水平医学中心；“三”是指要有三种情怀，即家院情怀、担当情怀、仁爱情怀；“二”是指项目带动和创新驱动；“一”就是一切以发展为中心，以病人为中心。

他上任后以优化工作作风为抓手，医院相继出台《关于进一步改进行政管理工作作风》《多部门协作工作机制》等规定；发起行政职能部门的项目调研行动，切实履行管理责任，主动管理、主动服务、主动作为，以问题为导向，医院领导作表率，大兴调查研究之风；创新性地开展了行政日巡查工作，密切了临床与行政职能部门的联系；基于多年工作心得提出《干部十问》和《职工十问》，并制作成为院内工作人员电脑屏保，营造干部职工“吾日三省吾身”的浓厚氛围；开展转变“学风”专项工作，强化大学附属医院属性，打造书声琅琅的医院。2019年还启动了医院全面深化改革工作，稳步推进医院机构设置改革方案、医院绩效分配方案改革等工作，促进管理与医院发展相适应。医院已连续三年在福建省同级同类医院院长绩效考核中名列前茅。

他坚持“以人为本”，关注人才队伍建设。医院以建设高水平医院为契机，创新人才管理机制、拓宽人才引进渠道、优化人才成长平台。医院制定《特聘教授聘任和管理暂行办法》，先后聘任美国、日本、香港、中科院等国内外知名院校著名专家共计24名成为医院特聘教授。鼓励医院业务骨干出国（境）研修、参加学术交流。建立科主任“表单式”管理模式并实施竞聘制，充分发挥干部考核评价的激励鞭策作用，锻造一支忠诚、团结、务实、高效、敬业、担当的中层干部队伍。目前医院医师中具有博士、硕士研究生学历的近总数的80%，现有国务院政府特殊津贴专家23人，国家卫健委（原卫生部）有突出贡献中青年专家4人及国家万人计划百千万工程领军人才。

他坚持“以病人为中心”，开展改善医疗服务行动及患者满意度提升专项活动，院长办公会议定期专题听取汇报，落实责任、推进整改，形成了医院自上而下传递压力、自下而上积极响应的浓厚氛围；提出“创建美丽院区”构想，优化诊疗环境，夯实基础建设，盘活院区资源，保障医疗用房充足，改善患者就医体验；利用信息化手段，优化发药流程、推出便捷支付和腕带支付功能、推行医技检查电子化预约系统、实现自助机可办理入院、在福建省率先推出“出院结算零等待、全覆盖”模式，大幅缩短患者等候时间。在福建省卫生健康委员会发布的第三方满意度测评排名中，医院较上年度提升了50位。

他坚持文化引领，秉承“爱院如家”的情怀，广开言路，注重职工人文关怀。医院开通职工意见建议收集信息管理平台，举办领导—职工“午餐会”，动员和鼓励广大职工对医院发展、管理提出宝贵意见建议。增设职工心理减压站、职工服务中心，以家的温暖来服务全院职工。医院成功举办首届医院文化节，开设了文化大讲堂，开展科训暨员工岗位格言征集活动、经典诵读大赛、职工摄影大赛等多种形式的活动，提升员工人文素质。连续2年举办了中国医师节系列活动，分别表彰了“优秀青年医师”“优秀医师”“优秀住院医生”等，鼓励年轻医生怀揣梦想与激情，并对53位从医40年的老专家授予“银杏奖”。医院还组织了快闪表演及医师宣誓活动，宣传弘扬“敬佑生命，救死扶伤，甘于奉献，大爱无疆”的精神，传递正能量。

康德智院长团结医院党政领导班子，带领全院职工以干事创业的激情、勇攀高峰的精神和踏实肯干的作风，积极探索改革新模式，发挥大型公立医院在“医改”中的示范和带头作用，所采取的系列改革措施和创新机制成为全国卫生系统关注的亮点，连续两次蝉联全国“医院改革创新奖”，先后多次荣获全国管理、服务创新类奖项，成为福建省医院管理的标杆。医院的医疗、教学、科研、管理全面高质量发展，患者满意度、社会美誉度持续提升，以实际行动，努力提升患者就医“获得感、幸福感、安全感”，建设人民满意的医院。（福建医科大学附属第一医院供稿）