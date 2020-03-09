疫情中医院管理者的思考

随着我国新冠肺炎疫情新发病人数逐渐减少，发病趋势得到有效控制，各行各业都开始按照指示进行复产复工。而忙碌在抗疫一线的医务工作者们始终未曾松懈，从全国奔赴湖北的医疗队仍在尽力救治每一名患者。作为医疗队的“大家长”，医院的管理者，他们的指挥对这场战役至关重要，他们的决策关系到每一位患者、每一位医务人员的安危。在大量患者集中入院的时候，面对医疗资源不充足的情况如何应对？重症伴有多种基础疾病的患者该怎样进行护理？

2020年3月10日（周二）10：00-11：00，“人民好医生”客户端将邀请西安交通大学第一附属医院院长施秉银进行视频直播，与您分享疫情中医院管理者的思考。

专家介绍：

施秉银，西安交通大学第一附属医院院长、西安交通大学第一附属医院援鄂国家医疗队队长、中国老年医学学会副会长，中国医师协会内分泌代谢分会副会长、中国研究型医院学会甲状腺专业委员会副主任委员，陕西省医师协会副会长。先后获1998年吴介平医学研究奖，2005年中国医师奖， 2011-2012年度卫生部有突出贡献的中青年专家，2013年全国五一劳动奖章， 2017年宝钢优秀教师奖，陕西“十年十大影响力”卫生人物榜、“三秦优秀院长”，首届“西安之星”，2019年中国好医生。

擅长：自身免疫性甲状腺病发病机制及免疫预防、糖尿病防治。

如何提问和收看直播：

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重要提示：

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