2岁宝宝鼻腔内 惊现黑钢珠

宝宝好奇心强，对于新鲜事物什么都想看一看、碰一碰、闻一闻、尝一尝，这种善于探索新事物的天性虽是件好事，但由于缺乏识别能力，在日常生活中宝宝一看见新奇的东西，如家里玩具掉出来的小配件，衣服上的小纽扣、水果的籽等，总喜欢往自己的鼻子、耳朵、嘴里塞，容易造成鼻腔异物。医生提醒，警惕这类“小东西”，若未及时发现及早处理易惹“大麻烦”。

2岁幼儿鼻腔内惊现发黑钢珠

近日，一名2岁的孩子被家人带到广医三院就诊，在准备进行核磁共振检查时，机器不断报警，提示小孩身体中有金属异物。该院放射科医生经CT复查后，发现小孩头颅靠近鼻子部位有一圆形异物，随即通知专科医生。

耳鼻喉科医生马上为宝宝做鼻内镜检查，果然在他的鼻道内发现异物——一颗已经发黑的钢珠，估计滞留的时间较长。取出小钢珠后，宝宝随后顺利完成了核磁共振检查。

鼻腔异物症状类似“感冒”

据广医三院耳鼻喉科主任欧阳顺林介绍，以往在遇见很多急诊科、儿科转诊过来的有“感冒症状”的患儿，在家按照感冒自行吃药治疗，其实有部分孩子因鼻腔异物所致。多数因家长没有鼻腔异物的常识，容易拖延病情，发展到感染出现发烧，药物难以有效控制时才到医院排查，增加了耳鼻喉科医生取出异物的难度。

广医三院耳鼻喉科医生郭明明就曾从不同的宝宝鼻腔内取出过橡皮泥、纽扣电池、珍珠、耳钉、葡萄籽等各类异物。她介绍说，曾有报道因孩子不懂事往鼻腔里塞电子表的纽扣电池，发现时小电池已在鼻腔中多时致鼻黏膜萎缩坏死，导致孩子萎缩性鼻炎。所以，如果孩子出现单侧鼻塞、鼻臭、大量黄脓涕、鼻出血、鼻痛、不明原因发热等，家长需警惕，及时送医。

不过，欧阳顺林也提醒，如果怀疑小孩鼻腔内有异物，家长无须过分紧张，切勿自行用镊子、棉签等工具尝试取出异物，首先要安抚并避免孩子哭闹，以防止刺激鼻腔导致异物移位，引起其他严重并发症（如掉入下气道变成气管或支气管异物等，可能会危及生命)；其次尽快就医，由专科医生根据异物的大小、形状、滞留部位等采取适当的方法尽早取出。

宝宝鼻腔异物关键在预防

“鼻腔异物是耳鼻喉科的常见病之一，学龄前孩童发病率高。”欧阳顺林说，避免宝宝鼻腔异物关键在预防，家长应用合适的方式教导孩子不要将小物件塞入鼻腔。给宝宝挑玩具尽量选择一体式的或者无可拆卸小部件的，家里常见的小物件比如纽扣电池、耳钉、镶嵌有珍珠水钻的首饰、各种豆类等能塞入鼻腔的东西放置在儿童不易取到的位置，尤其是纽扣电池内含碱性物质，一旦长时间滞留鼻腔，易起化学反应产生腐蚀性物质，导致鼻黏膜出现坏死等严重并发症。（全媒体记者翁淑贤 通讯员黄璀玥）