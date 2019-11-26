这些致命小物件被宝宝吞下肚 你该怎么办

孩子们对他们生活的世界充满好奇，他们除了用眼来观察这个世界，用手来触摸这个世界之外，有时也会用嘴来“品尝”这个世界。他们有时会把各种异物放入口内，比如硬币、首饰、果核、纽扣电池等，甚至一些玩具上的小零件也有可能被他们拆下来吞入口中。被吞入的异物大部分都能顺利通过消化道随粪便排出，但部分异物可滞留在消化道，不及时取出有时会引起严重并发症如黏膜溃疡、穿孔等，对儿童身体造成严重危害。因此为避免孩子出现消化道异物，每位家长都要引起高度的重视。

宝宝误吞异物千万别打孩子

消化内科团队提醒家长，孩子发生类似误吞异物时，家长切记不要慌张及打骂孩子。而是要及时了解孩子吞下的是什么异物，吞了多久。若异物小且外表光滑，并已经到了胃肠道，则可等待异物从大便中排出。在排异物过程中，如果孩子出现腹痛、便血等，应紧急就医。

当孩子出现咳嗽、憋闷的情况时，就可能是异物掉进气管内，家长必须争分夺秒采取抢救措施。另外，当发现孩子吞咽了尖锐异物、腐蚀性异物或多个磁性异物后，切记不要盲目进行自救，一定要尽快到权威的医疗机构就诊。

近九成异物可自行排出

消化道异物的处理方式主要包括，自然排出、内镜处理及外科手术。80%-90%的消化道异物可自行排出，10%-20%的病例需要内镜处理，仅有1%的病例需要外科手术。

消化道异物的症状往往是非特异性的，与异物类型、异物的位置、物体的大小和持续时间等因素有关。多数异物存留在消化道可不引起任何症状。不过，如异物堵塞消化道可出现呕吐、腹胀等梗阻症状，尖锐异物损伤消化道黏膜可出现便血、呕血，刺穿消化道管壁引起肠穿孔者可出现腹胀、发热、腹痛等症状。

一般来说，高危异物以急诊处理为主，普通异物常于择期内镜下进行处理。如有以下情况必须进行急诊处理：尖锐异物、腐蚀性异物、多个磁性异物或磁性异物合并金属、出现消化道梗阻者、食管内异物停滞时间大于24小时。

吞下不同小物件 处理方法各异

下面就针对被宝宝吞进肚的小物件类型，介绍一下不同的处理方法。

（1）尖锐异物：鱼刺、枣核、牙签等尖锐异物易损伤消化道黏膜及血管。该类异物较短时间内即可导致黏膜损伤、出血，甚至穿孔等严重并发症。应行急诊内镜检查，条件允许时在内镜下可同时将异物取出。

（2）纽扣电池：纽扣电池是6岁以下儿童常见的腐蚀性异物，电池一旦停留在食管，很容易造成短路，容易造成食管损伤甚至坏死，严重者可危及患者生命。因此，对于食管纽扣电池，早发现、早诊断、早取出异物，是治疗的关键。

（3）磁性异物：单枚磁性异物可自然通过消化道排出体外，但两枚或以上的磁性异物由于在体内可以相互吸引而持续压迫肠壁导致压迫坏死，引发穿孔、腹膜炎、肠瘘、腹腔脓肿，甚至肠梗阻等。只要确定误吞两枚以上磁性异物或一枚磁性异物与其他顺磁性金属，则无论有无症状或症状程度轻重，均应早期行急诊处理。

（4）硬币：是最常见的儿童消化道异物，容易嵌顿于食管。其临床症状及处理方式与硬币位置有关：硬币处于近端食管，孩子可能出现呼吸道阻塞症状，如咳嗽、喘鸣、呼吸窘迫；处于中间或远端，儿童可能出现胸痛、流口水、吞咽困难。若硬币嵌顿于食管，建议急诊内镜取出；若硬币处于胃内，无任何症状，可等待其自然排出。父母需要仔细观察患儿大便中异物排出情况，3-4周未排出者需要内镜下处理。

文/姚坤宇 （首都儿科研究所）