更年期失眠 煮甘麦大枣合欢粥

秋天气候燥邪当道，失眠多梦、烦躁易怒、潮热盗汗等更年期常见的不适症状可能出现或加重。在中医里，更年期综合征素有“脏燥症”之称，其主要是由于阴血亏虚，五志之火（喜、怒、忧、思、恐五种情志异常变生的火邪）由于血虚引动、脏腑失去气血濡养所致。此时，甘润滋养、绵软润滑的药粥最适宜失眠烦躁的更年期女性。

取小米50~100克、浮小麦50克、大枣5枚、甘草6克、合欢花20~30克。先将甘草、浮小麦、合欢花略洗一下，加水先煎15~20分钟，煎好后滤出药汁。小米淘洗后，放进煎好的药汁、大枣同煮为粥。

该药粥实际上是张仲景治疗“脏燥症”的经典名方“甘麦大枣汤”加味的一款药粥。甘麦大枣汤临床上被广泛用于治疗围绝经期综合征以及抑郁症等情志疾病，它有养胃生津、化血润燥、安心养神、补脾和中的功效。甘草、浮小麦、大枣皆是平时常见的药食两用之物。浮小麦是指干瘪轻浮、水淘即起的小麦果实。其味甘性凉，入心、肝二经，能清热益气、固表止汗，常用于治疗虚热所致的盗汗、自汗之症，为君药；甘草甘缓，善补养心气、和中缓急，助气血化生，为臣药；大枣味甘质润，归脾、胃经，能补益脾气、宁心养神、补血调中，为佐药。三味药极其简单，味甘入脾，健脾而不燥，养血而不腻，清热而不寒，可使脾胃调和，气血化生有源，脏腑得养，是治疗围绝经期的妙方。甘麦大枣合欢花粥在其基础上加入了小米和合欢花。小米味甘咸，性凉，入肾经，有健脾和胃、补虚益损、清虚热、养阴血、助睡眠的功效；合欢花性平味甘，入心、脾经，能疏肝解郁、安神助眠。更年期女性大多有不同程度的肝郁症状，郁久易化火而扰动心神，导致不寐，这二味药加强了甘麦大枣汤治疗失眠的功效。

患者可根据症状加减药膳方，如动则气虚自汗，可加入黄芪15克；心烦口渴加入麦冬15克；手足心热加女贞子10克、旱莲草10克；悲伤易哭加百合30克。