青少年和妇女吸烟率上升 专家：规范治疗可帮助戒烟

人民网北京11月21日电（董童）“烟草中的烟雾含有数百种有害物质，其中至少有70种是致癌物，它可以造成严重的疾病负担。2017年中国有近221万人死于癌症，占全国死亡总数的24.85%。且由于人口的老龄化、工业化、城镇化进程的加剧以及生活方式的改变，这些数字在未来几十年还将有大幅度的增加。”国家癌症中心主任、中国医学科学院肿瘤医院院长赫捷在21日召开的“让科学警醒吸烟之害”中国医学健康新闻主题发布会上如是说。

青少年和妇女吸烟率呈上升趋势

“吸烟有害健康已众所周知，但我国成年人吸烟率在全世界都居高不下，且青少年吸烟率也显著上升。” 会上，中国工程院副院长、中国医学科学院院长、北京协和医学院王辰表示，我国的控烟问题已迫在眉捷。

“从烟草的流行趋势上，尽管近40年来中国吸烟率下降了10个百分点，但在近年来呈现出青少年和妇女吸烟率上升的情况，这让我们很担心。去年年底《柳叶刀—呼吸》发布数据显示，我国15至24岁的青少年吸烟率由从2003年的8.3%，上升到至2013年的12.5%，到2018年已上升为18.6%，其中男性青少年吸烟率达到34%。”王辰指出，吸烟不仅会引发肺癌，还会引发绝大部分肿瘤和大部分慢病及并发症。

王辰还强调说：“由于社会上对控烟、吸烟危害的麻木和不重视，造成了妇女和青少年吸烟率上升。因此，控烟首先要针对医生、教师、官员和家长这四类人群，因为他们可以起到巨大的示范作用。在控制这四类人群吸烟的同时，还要通过全社会健康的促进行动降低青少年和妇女的吸烟率。”

25%左右的癌症死亡与吸烟有关

“通过中国慢性病前瞻性研究对超过50万名国人的随访结果显示，吸烟男性患癌症风险是不吸烟者的2.51倍，吸烟女性患癌症的风险是不吸烟者的2.28倍。”赫捷指出，吸烟不仅会导致多种恶性肿瘤，还会造成严重经济负担。“我国人群最高发的是肺癌，2015年发生约73万，死亡约60万，其中42.7%都归因于吸烟。吸烟导致的肺癌造成了严重经济损失，据估计约高达52.49亿美元。如果按照年龄划分，60岁至64岁年龄段的相关经济损失更高；按性别划分，男性高于女性，按城乡划分，城市高于农村，按地区划分，东部比西部高。”

赫捷表示：“在每四位因癌症死亡的患者中，就有一位是吸烟引起的。据国家癌症中心发布的年报显示，中国癌症的发病人数与死亡人数呈上升趋势，其中25%左右的癌症死亡与吸烟有关。今年国家癌症中心对我国31个省市自治区978个县级监测后，在《柳叶刀》全球健康上发发布了研究结果。2014年成人癌症发病数据，共覆盖4.3亿20岁以上人群，其中103.6万人的死亡归于23种可控危险因素，因吸烟导致的死亡占比最高。在31个省市自治区中，男性癌症死亡约1/4归因于吸烟，肺癌死亡超一半是由吸烟所致。”

可通过规范治疗提高戒烟成功率

中日医院呼吸中心副主任、世界卫生组织禁烟与呼吸疾病预防合作中心执行主任肖丹针对如何戒烟发表看法。她指出：“烟民觉得戒烟困难，是因为烟草中的尼古丁可引起成瘾，在医学上被称作烟草依赖，是一种慢性疾病。研究证明，这种疾病病变部位在大脑。在吸烟过程中，大脑的体积会出现萎缩，同时其它相关功能也会发生改变。保守估计，我国需要治疗的烟草依赖患者人数已经过亿。”

“可通过规范治疗，提高戒烟成功率。目前在我国临床戒烟指南中，包括心理干预、行为疗法、戒烟药物在内的综合疗法均是较好的戒烟治疗手段。戒烟门诊是专业提供戒烟诊治的有效场所，目前政府认可的门诊在2017年就已有366家。烟民可拨打全国专业戒烟热线4008085531，进行咨询并找到距离最近的戒烟门诊。”肖丹介绍说。

“烟草中的尼古丁是通过吸入的方式进入人体，仅10秒钟就可作用于大脑相应的成瘾中枢，这时尼古丁进入人体的速度快，量大且浓度高，就容易引起成瘾。而尼古丁替代疗法的相应药物，如咀嚼胶、贴片，是通过口腔黏膜或皮肤黏膜吸收进人体的，速度慢、浓度低，就不会成瘾。目前这类药物已被世界卫生组织列入基本药品目录，烟民可安全使用。”肖丹提示烟民在治疗时不仅要科学认识尼古丁，还要认识到戒烟药物的安全性和有效性。

肖丹最后表示，移动戒烟短信对戒烟也有帮助，目前移动戒烟是世界卫生组织在各国推动的重要工作。我国在在国家卫生健康委的支持下，正在建立移动戒烟平台，预计明年上线。