一次心电图异常不等于心脏病

心电图是临床工作中判断有无心脏异常的一种检查方法，因其无创、快速及方便被广泛应用。心脏是一个电和机械收缩协同发挥作用的器官，其中电活动是心脏正常工作的前提。心电图就是通过体表电极连接人体并记录心脏电活动，从而发现是否存在异常，它是诊断冠心病、心律失常等疾病的必要手段。虽然心电图能反映心脏病变，但也存在不确定性，尤其是偶然一次的心电图结果。

心电图的结果是某一时刻心脏电活动的记录，只能体现这一瞬间心肌的活动是否正常有序。很多因素都可能干扰瞬时心脏电活动，比如运动、情绪、饮用茶或咖啡、服用药物，甚至佩戴手表等，最终出现一份“异常”报告。通常情况下，患者需要在静息适宜的环境中进行心电检查，有时医生还需要多次复查并进行前后比对，这样的结果更可靠，也更容易发现真正的疾病。

正常人也存在某一时刻心电图异常，如早搏。身体健康的成年人在24小时内常出现若干次早搏，若在此时恰好检查心电图，就会捕捉到异常结果。此外，有些正常人的心电图形总是类似于存在病变的图形，如果单纯依靠心电图进行诊断，可能出现误诊。因此，需要结合患者的病史、症状及其他检查综合判断，才能得到准确的诊断。

反之，心电图看起来正常是不是就不存在心脏病呢？这也是不准确的。大量临床研究证实，很多冠心病患者的心电图看起来与正常人无明显差别，心梗中的非ST段抬高型患者的心电图在早期也没有明显变化。此时，若不结合患者信息及其他检查，很容易漏诊。这也提醒大家，如果想要排查是否存在某种心脏病，不能仅凭一次心电图结果就下结论。

要准确应用心电图结果来发现心脏疾病，第一，要结合症状和病史。如果日常吸烟同时合并胸闷、胸痛，要高度警惕患有冠心病。此时，可采用心电图进行初筛。第二，结合其他检查综合评判。心脏彩超可评价心脏功能及结构变化，冠脉CTA是诊断冠心病的主要手段，动态心电图是发现心律失常的重要方法，心肌酶及心肌坏死标志物的检测可区别心绞痛和心梗。上述检查辅以心电图结果，能更准确地诊断疾病。总之，不能只依据任何偶然的一次检查来判断有无疾病，如果出现胸闷、胸痛、心悸等症状，建议及时到医院诊治。▲