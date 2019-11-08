《黄帝内经》上说：“丈夫八岁，肾气实，发长齿更；二八肾气盛，天癸至，精气溢泻，阴阳和，故能有子；三八肾气平均，筋骨劲强，故真牙生而长极；四八筋骨隆盛，肌肉满壮；五八肾气衰，发堕齿槁；六八阳气衰竭于上，面焦，发鬓斑白；七八肝气衰，筋不能动；八八天癸竭，精少，肾脏衰，形体皆极，则齿发去。”阐述了男性少、长、壮、老的生命发展自然规律，指出了男人之所以生长、发育、繁殖和衰老，主要取决于肾气。

很多人认为只有女性才有更年期，其实男性也有更年期。每个人都会经历从生殖旺盛期到生殖衰退期的过程。一般男性到了50岁以后，雄性激素的机能逐渐衰退，特别是睾固酮的分泌减少，这种因为体内荷尔蒙分泌的变化所产生的身心障碍，就是所谓的“男性更年期”。2012年，用“迟发的性腺功能减退”来命名“男性更年期综合征”已经得到医学界的认可。

男性进入更年期后，也会和女性一样，在精神症状和身体特征两方面发生一系列改变。从精神症状方面而言，性情发生变化，情绪波动较大，常常喜怒无常。同时，精神也会比以前更加紧张，容易捕风捉影、胡思乱想、神经敏感、对身边的人缺乏信任感。从身体特征方面而言，主要表现为植物神经功能紊乱。不少人会出现心血管系统的症状，如心悸怔忡、心前区不适、早搏、血压波动、头晕耳鸣、潮热、出汗等症状。此外，也有一些人会出现如食欲不振、腹脘胀闷、大便时秘时泄等胃肠道功能紊乱的症状。另外，植物神经功能紊乱还会表现为神经衰弱，如失眠、少寐多梦、易惊醒、近期记忆力减退、健忘、反应迟钝等症状。男性性功能障碍也是十分常见的症状。也会产生一系列下尿路症状，比如尿频、尿急、尿失禁等。此外，体态也会发生一定的改变，全身肌肉开始松弛，皮下脂肪比起以前更加丰富，身体变胖等。

传统中医对处于更年期的男性具有很好的调理效果。中医将男性更年期症状大致分为三型：一是肾阳虚型。患者常见面色苍白，精神萎靡，畏寒嗜卧，腰酸腿软，性欲减退，阳痿早泄，阴冷囊缩，尿频遗尿，小便清长，大便稀溏，舌淡苔白，脉象沉迟。治宜温补肾阳，予右归丸加减。方中以附子、肉桂、鹿角胶温助肾阳，熟地黄、山药、枸杞子、菟丝子滋肾养阴，取“阴中求阳之意”。山茱萸、杜仲补肝肾，强腰膝。当归养血补虚。诸药合用，温肾助阳，益精补血，收温补肾阳之效。阳痿者可加淫洋藿、巴戟天、仙茅。早泄加金樱子、五味子、芡实、煅龙骨。尿频、遗尿者可加桑螵蛸、益智仁、芡实。阴冷腹痛加乌药、小茴香。便溏者可加肉豆蔻、补骨脂。

二是肾阴虚型。患者常见形体消瘦，面红颧赤，潮热盗汗，五心烦热，头晕耳鸣，失眠多梦，腰膝酸软，遗精早泄，口干便燥，夜尿黄，舌红少苔，脉象细数。治宜滋阴降火，清退虚热。予知柏地黄汤加减。本方在滋补肾阴方剂六味地黄汤的基础上，加用清退虚热的知母、黄柏，故有滋补肾阴，清退虚热之效。烦热者可加麦门冬、莲子心。盗汗加地骨皮、五味子。失眠者可加酸枣仁，柏子仁。腰痛者可加杜仲、续断。遗精加金樱子、芡实。

三是心肾不交型。患者常见心烦不寐，心悸怔忡，健忘多梦，五心烦热，腰膝酸软，遗精早泄，自汗盗汗，头晕耳鸣，口干舌燥，舌红尖赤，舌苔薄黄，脉象细数。治宜滋肾养心，交通心肾。予天王补心丹合交泰丸。方中黄连清心，清退上炎之心火。肉桂引火归元，引上亢之虚火下归于肾。生地黄、天门冬、玄参、五味子滋养肾阴。酸枣仁、柏子仁、远志、五味子、茯苓、麦门冬养心阴、安心神。党参、当归补益气血，丹参凉血清心。共收滋肾养心，水火既济，心肾交通之功。遗精早泄者可加金樱子、芡实、益智仁。自汗盗汗者可加煅龙骨、煅牡蛎、麻黄根。心悸怔忡者可加磁石、珍珠母。

据传黄帝曾问，掌握养生之道的人，年龄能活到百岁左右，还能生育子女吗？岐伯答道，那些能够掌握养生之道的人，因为能够防止衰老而保全形体。因此，面临男性更年期时要加强运动锻炼、保证充足的睡眠，改变不良生活嗜好，同时要排解各种压力，保持乐观平和的心境。如果能这样做，更年期就会安然度过。

（作者系北京市朝阳中医医院副主任医师）