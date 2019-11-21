近日山东省枣庄市67岁高龄产妇田女士生产的事情引发社会反响。据报道：田女士于2009年已经绝经；2018年为治病吃了活血化瘀的药物后来了月经。对此田女士很害怕，到医院做了不少检查。今年1月，田女士在检查时被告知怀孕，并于10月25日产下一女。这让众人对人类生育年龄是否有极限产生疑惑。

浙江大学医学院附属第二医院产科主任王利权说：“这种自然受孕的几率非常小。” 35岁以上怀孕者即属于高龄产妇，45岁以上则属于超高龄产妇。较适龄女性，高龄产妇身体各项机能明显下降，卵子质量也会随之下降，会导致其较难怀孕，即使怀孕也易流产或早产，妊娠期易患妊娠期糖尿病、子痫前期等问题，且易发生脏器功能损害，如心力衰竭、肝功能损害等；产时子宫收缩乏力、产后出血等风险增加。此外，高龄产妇易发生胎儿畸形，如先心病等出生缺陷。

为了安全生产，高龄产妇需要做更充足的准备，做好脏器功能的全面检查和评估，包括内科和外科方面；为排除胎儿是否存在畸形，还需进一步做绒毛穿刺、羊水穿刺或脐血穿刺等产前诊断。由于高龄产妇产后恢复相对慢，可能会发生产褥感染，包括泌尿系统感染、盆腔炎、乳腺炎等，也要注意排除血栓栓塞情况的发生。因此，高龄产妇更要在产后关注自身恢复状况，，防止发生并发症。

22~29岁是生育的最佳年龄，虽然近年不乏高龄产妇生育的案例，但生育年龄还是有极限的。女性40岁后就易月经不调，或称为围绝经期综合征，此时排卵可能会减少或不规律，卵子质量也会明显下降；有些高龄产妇可能是在卵巢功能即将衰竭的情况下额外排卵受孕的。如果女性50岁还未绝经，并不代表卵巢保养得好，反而可能是一些妇科疾病的先兆，要引起重视，必要时需咨询妇科医生。