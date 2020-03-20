为了疫情中4000多次的“新生”

两个月，4115个新生儿！

这是1月20日至3月18日期间，从湖北省妇幼保健院产科380多名医生、护士和助产士手中降生的新生命。

面对记者的采访，产科主任孙国强嗓音沙哑，但言语之间依然掩饰不住兴奋。“目前，所有的新生儿和产妇都状况良好。”孙国强说。

为了疫情期间诞生的这4000多个新生命，两个月间，孙国强和同事们一直坚守岗位。虽然对产科医护人员来说，早已习惯无休的状态，但疫情期间怎么保证产妇顺利住院分娩，成了孙国强和同事们的头等大事。

“以前产妇住院分娩都有固定的流程，现在还多了一道筛检程序，就是要在短时间内筛查出疑似感染的产妇，从而避免交叉感染。”孙国强说。为此，医院设立了“双分诊、双通道、双隔离”的运行模式，将普通孕产妇和有疑似情况的孕产妇有效地分开，同时，科室高级职称医生下沉一级，靠前指挥，保证疫情期间的医疗质量。

因为疫情，不少产妇选择了少出门，万不得已不去医院。所以，这段时间，孙国强碰到的往往都是异常紧急的状况。

孙国强还记得3月初的一天凌晨，有一名只身来医院的产妇。“她在凌晨3点多就出现了产前阵痛，送到医院后就快临产了。”孙国强说，“一检查，胎心不好，胎位异常，需要紧急做手术。”但一打听，丈夫在酒店隔离，家人不在身边，手术没人签字。

孙国强征得医院管理部门同意后，让孕妇本人直接签了手术同意书，并按照三级防护要求，立即安排了隔离手术，最终母子平安。

一周后，孙国强得知了产妇丈夫确诊的消息。现在回想起来，作为密接人群，产妇也很有可能被感染。但当时“情况紧急，一心只念着保母婴安全”，孙国强说。不过幸运的是，产妇和新生儿一切健康，并未感染。

孙国强说，疫情期间，作为武汉市非新冠肺炎孕产妇定点医疗机构，在医院的统筹安排下，产科承担了全市30%的分娩量，极大分担了其他定点医疗机构的分娩工作，确保了特殊时期的母婴安全。全体同事付出了很多。科室取消休假，全员上岗，一路艰辛，无怨无悔。

而这一切，都是为了4000多次的“新生”。