医护严密监测 湖北黄石两新冠肺炎产妇成功诞下新生儿

在湖北黄石妇幼保健院，近期接连传出新冠肺炎产妇成功诞下新生儿的消息。虽然母亲和孩子都经历了严峻而曲折的考验，但在疫情的阴云下，每一个健康新生命的诞生都令人振奋。

2月7日，29岁的小柯从黄石妇幼保健院顺利出院，1月30日，她顺利产下了自己的第二个孩子，宝宝已经在2月5日提前出院。

小柯是黄石首例新冠肺炎确诊产妇，1月29日入住黄石妇幼保健院，当时已经咳嗽4天，发热一天，但并未出现呼吸困难等不适，入院后测得体温38.6℃。

“当时心肺听诊是没有什么异常的，但孩子的胎心快，达到170次/分左右，而正常应该在110～160次/分。”黄石妇幼保健院产科副主任王芬告诉中国妇女报·中国妇女网记者，医院随后为小柯做了一系列检查，CT显示左肺下叶玻璃样片影，血常规显示淋巴细胞降低，不排除新型冠状病毒肺炎。小柯一家人顿时紧张起来。

小柯当时怀孕已经37周多，胎儿已经足月，考虑到孩子胎心较快，要防备出现胎儿窘迫的可能性，医院建议立即剖宫产，先把宝宝拿出来。这样既免得孩子危险，又可以减轻妊娠对呼吸循环的影响，有利于病情的恢复。于是，1月30日凌晨，小柯被送进了产房。

考虑到小柯已经感染新冠肺炎的可能性，这样一次剖宫产手术，除了考虑麻醉、羊水等通常风险以外，最大的变数就是母婴传播的风险还是未知数，所以孩子出来以后必须尽快剪断脐带，避免羊水进入孩子的呼吸道。此外，医护人员必须全副武装，穿防护服，带护目镜，无形中也增大了操作上的难度。

手术由当天的值班主任陈春兰主刀，由于操作不方便，比通常的半小时多花了一倍时间，好在一切顺利，小柯产下了一名2870克的女婴，出生评分良好。随后立即转入新生儿科，经过隔离观察和核酸检测后，排除了被感染的可能，于2月5日提前出院。

术后第二天，小柯的核酸检测结果出来了，确诊为感染了新冠肺炎。医院对她进行了抗病毒、干扰素雾化等一系列对症支持治疗。通过治疗，胸部CT显示两肺下叶病灶较前有所吸收，体温正常3天以上，2月5日、2月6日两次核酸检测也均显示阴性，达到出院标准，小柯于2月7日顺利出院。

与小柯相比，小张的经历则要曲折许多。

小张平时在武汉工作生活，1月20日从武汉回到黄石过年，26日的时候开始发烧，31日到妇幼保健院做检查，当时已经出现胸闷气喘症状，医院为她做了核酸检测。

“她的血氧饱和度只有91%，喘气也很明显。我们建议她做个CT，但她不愿意。”王芬介绍。小张当时是担心CT会对孩子有影响，还强撑着说自己没什么不舒服。

核酸检测结果出来了，是阳性。

医生们认为小张的情况必须做CT，就先找到她的丈夫进行沟通，告诉他要科学地看待目前的情况，CT对28周以后的孩子影响并没有那么大，做通工作后，再让他去跟小张沟通，终于打消了小张的顾虑。

做完CT以后，果然发现小张的肺部有50%都已经出现病变，符合重症的诊断标准，医生们陷入了纠结。

小张此时的孕期是28周加一天，离预产期还有三个月时间，现在把孩子生下来，孩子的安全能不能保证？就算孩子现在安全，后面的并发症会不会很多？有没有脑瘫的风险？

但如果不抓紧把孩子生下来，小张现在已经有气喘、呼吸困难等症状，血氧饱和度也很低，肺部还有50%以上的病变。继续妊娠，孩子会不断给母亲的呼吸、循环系统带来更大负担，小张可能就会出现生命危险。

反复权衡以后，医生们做出决定，还是建议小张采取剖宫产，这样有利于对产妇进行积极治疗。毕竟，产妇的身体是第一位的，如果妈妈出现问题的话，孩子也会受影响。

接下来又是一轮艰难的沟通。小张的丈夫倒是很理解，找到小张进行商量。小张依然很犹豫，作为一个有过生产经历的母亲，她当然知道孩子要足月才会更健康。一家人从下午三点多钟商量到六点，最终做出了理性的判断，签字同意手术。

2月2日，已经从医21年的王芬亲自主刀为小张进行剖宫产。由于小张已是重症病人，这台手术几乎动用了整个产科团队，手术过程中的用药也是斟酌了又斟酌，确保对产妇的伤害最小。手术过程中，医生们一直为小张进行面罩给氧，但即使是在带氧的情况下，小张的血氧饱和度也只能维持在92%～93%。好在，整个手术过程总算有惊无险，顺利完成。

由于孩子是早产儿，所以在手术的过程中，新生儿科的医生已经提前到场等候，孩子出生后，立即被转到了新生儿科的温箱，进行相应治疗。

当天晚上，医院为小张提供了特级护理，专门有人在旁边照顾她，密切关注她的病情变化，并继续对她进行新冠肺炎的治疗。

“新冠肺炎这种情况毕竟是原来从未接触过的。所以对产妇我们要有严密的监测，检查各项指标。等她的情况有了进一步好转，我们再为她进行核酸复查。”王芬介绍。目前，宝宝的情况比较平稳，第一次病毒核酸检测的结果为阴性。通过相应治疗，小张的情况也有明显好转，术后的血氧饱和度只有80％多，现在已经可以达到94%，CT复查的结果也是一次比一次好。虽然见不到孩子，但医生每次进入隔离病区，都会告诉她孩子的最新情况，有时候还会拍一些孩子的视频给她看，她也盼着能早点儿好起来，早点儿见到自己的小宝宝。

“疫情之下，我们就要更加对产妇和新生儿负责。”王芬表示，她还建议，新冠肺炎产妇即使是达到了出院标准，暂时也不要使用母乳喂养，并且进行一段时间的隔离。等到疫情平息，这些小天使终究会回到妈妈的怀抱中。（记者 姚鹏）