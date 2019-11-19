生活中，体弱或久病初愈的人都有这样一种体会：总感觉喘不上来气、呼吸短促、气不够用，身处室内自觉憋闷，必须开窗通风才会缓解。老百姓常说自己是胸闷气短，黑龙江中医药大学附属第一医院呼吸科副主任、主任医师隋博文则说，此种症状叫“短气病”。

短气是一种症状名，《医宗必读》云：“短气者，呼吸虽急而不能接续，似喘而无痰声”。意思是，此病表现为呼吸短促、续接不畅。短气有虚实之分，虚证多见于体型瘦弱、身体虚弱者，表现为神疲乏力、语声低微、头晕目眩等；实证多见胸腹胀满、呼吸急促、胸口憋闷等症状，由痰饮（体内水液不得输化，停留或渗注于体内某一部位而发生的病证）瘀阻和气滞（气不流通）等引起。

中医讲“久病必虚”，虚症引起的短气主要是由于肺不能主呼吸和肾不能主纳气所致，因此治疗上应补益肺肾，建议服用金水宝胶囊。饮食上，可以多食用一些白色入肺的药食同源之品，如莲藕、白梨、甘蔗、银耳、桂枝、杏仁等，也可吃些能入肾的黑色食物，如黑米、黑豆、黑芝麻、黑枣、熟地黄、山茱萸等。

实证引起的短气多表现为痰饮。中医理论中脾为生痰之源，肺为储痰之器。当脾的传输功能和肺的布散功能出现异常，且肾的温煦气化功能发生改变时，会导致水液代谢异常，引起水液停留在体内形成痰饮，痰饮阻塞气道便可引起短气。临床治疗中，实证多应用健脾化湿和祛痰的中药，比如半夏、茯苓、白术、猪苓、泽泻、甘草等，也可服用中成药橘红丸。日常生活中，饮食上要忌食肥甘厚腻，不可大量饮酒，过多吃肉；煲汤时可加些陈皮、杏仁、薏仁。平时要适当运动，久坐久卧会影响脾气升清降浊，推荐做八段锦、气功等锻炼肺功能。很多短气症状是由抽烟引起，有抽烟习惯的患者，务必把戒烟提上日程。▲