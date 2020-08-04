中国中医科学院西苑医院主任医师 张琼 住院医师 张洁

人在体力活动、进食辛辣、气候炎热或情绪激动时会出汗，这属于正常生理现象。但当汗出而无汗，不当汗出而汗出过多，或仅局部汗出，就属于病理现象了。中医认为，“汗为心之液”“汗血同源”，汗出过多会使人体精气外泄而至气虚，临床表现为常常觉得气短、神疲乏力，进一步加重会影响气血运行。其中，出汗部位对健康影响最大的，当属项颈(脖子)。

《灵枢·逆顺肥瘦》记载：“手之三阳，从手走头;足之三阳，从头走足。”这句话的意思是说，手太阳小肠经、足太阳膀胱经及督脉的循行都经过项颈，此处长期出汗或出汗较多，会使经气向上冲逆，影响气血运行，轻者出现脖子肌肉恶风、僵硬，重者引起头痛、失眠等症状，更严重者会导致心悸、目眩，整个人看起来很虚弱。

项颈汗出过多的人群，可尝试以下方法调理。

避免汗出当风。“风为百病之长”，风寒侵袭会加重项颈不适，因此要注意项颈保暖。办公或乘公共交通时，如果坐在风口处，最好披一件披肩，护着脖子。

吃些食疗方。项颈汗出过多，多为气虚者，这些人平时可多吃小米、大枣、山药等补益中气的食物。也可每日取适量百合、黄芪、西洋参冲泡代茶饮。

勤锻炼。“正气存内，邪不可干”，项颈汗出过多可通过适度锻炼增强体质，传统的太极拳、八段锦、五禽戏适合各类人群，不会过度耗气伤津，是增强体质的好方法。

汤剂调理。项颈长期汗出过多，且伴有气短、乏力、目眩、心悸、失眠等比较严重症状的人群，可在医生指导下服用中医方剂桂枝龙骨牡蛎汤调理。