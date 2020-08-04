热词：滚动 招聘　健康中国人　改善医疗服务　健康中国　健康有方　食品　酒业　茶业　直播助农　健康315
人民网>>人民健康网

脖子多汗，多是气虚

2020年08月04日09:55 来源：人民网-生命时报

中国中医科学院西苑医院主任医师 张琼 住院医师 张洁

人在体力活动、进食辛辣、气候炎热或情绪激动时会出汗，这属于正常生理现象。但当汗出而无汗，不当汗出而汗出过多，或仅局部汗出，就属于病理现象了。中医认为，“汗为心之液”“汗血同源”，汗出过多会使人体精气外泄而至气虚，临床表现为常常觉得气短、神疲乏力，进一步加重会影响气血运行。其中，出汗部位对健康影响最大的，当属项颈(脖子)。

《灵枢·逆顺肥瘦》记载：“手之三阳，从手走头;足之三阳，从头走足。”这句话的意思是说，手太阳小肠经、足太阳膀胱经及督脉的循行都经过项颈，此处长期出汗或出汗较多，会使经气向上冲逆，影响气血运行，轻者出现脖子肌肉恶风、僵硬，重者引起头痛、失眠等症状，更严重者会导致心悸、目眩，整个人看起来很虚弱。

项颈汗出过多的人群，可尝试以下方法调理。

避免汗出当风。“风为百病之长”，风寒侵袭会加重项颈不适，因此要注意项颈保暖。办公或乘公共交通时，如果坐在风口处，最好披一件披肩，护着脖子。

吃些食疗方。项颈汗出过多，多为气虚者，这些人平时可多吃小米、大枣、山药等补益中气的食物。也可每日取适量百合、黄芪、西洋参冲泡代茶饮。

勤锻炼。“正气存内，邪不可干”，项颈汗出过多可通过适度锻炼增强体质，传统的太极拳、八段锦、五禽戏适合各类人群，不会过度耗气伤津，是增强体质的好方法。

汤剂调理。项颈长期汗出过多，且伴有气短、乏力、目眩、心悸、失眠等比较严重症状的人群，可在医生指导下服用中医方剂桂枝龙骨牡蛎汤调理。

(责编：李轶群、许晓华)


推荐阅读

判断是否得了高血脂 这些内容要知道   当前，高脂血症（俗称：高血脂）已经成为威胁国民身体健康的四大危险因素（高血压，高血糖、高脂血症，高尿酸）之一，特别是呈现出越来越年轻化态势。湖北省第三人民医院神经内科二区副主任医师方友林来为大家讲讲高脂血症方面的知识。 【详细】

又到一年三伏天 你适合“冬病夏治”吗？   都说三伏天适合“冬病夏治”，那么如何根据自己的体质和实际情况判断是否适合进行“冬病夏治”的保健治疗呢？北京中医药大学东方医院曹云松医生为大家介绍“冬病夏治”的相关知识。 【详细】


相关新闻

精彩图集

健康管理中心

健康直通车

热门点击排行榜

迈向健康中国2030迈向健康中国2030
第九届全球健康促进大会第九届全球健康促进大会

联系我们

人民健康网微信

微信号：rmwjkpd

公众号：人民网健康

人民健康网微博

微博昵称：

人民网健康卫生频道

电话：010-65363613/14

邮箱：health@people.cn