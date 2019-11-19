依托大数据实现个性化生产 驱动膳食营养补充剂行业发展

11月15日，汤臣倍健与京东健康在北京京东总部举行了2020年战略合作签约仪式。汤臣倍健药业有限公司董事长汤晖和京东集团副总裁、京东健康CEO辛利军共同出席了本次会议。

汤臣倍健药业有限公司董事长汤晖与京东健康CEO辛利军合影

汤臣倍健作为全球膳食营养补充剂企业，坚持“一路向C”的企业战略，而在不久前“2019京东健康合作伙伴大会”上，京东健康提出围绕医药供应链、医疗服务、慢病管理开启新战略，未来将围绕用户建立全链条全周期的健康管理服务。

据悉，C2M是一种新型的工业互联网电子商务的商业模式，强调以用户为中心，根据用户的个性化需求组织生产。汤臣倍健将联合京东健康，依托京东大数据实现C2M反向定制，结合用户越来越个性化的需求，不断优化京东专供产品，使双方价值最大化，促进中国膳食营养补充剂行业的发展。与此同时，汤臣倍健将全面运用京东数据工具与用户运营工具进一步对品牌在京东日益增长年轻用户提供更多方位、个性化的高增值的服务。

据介绍，未来双方在数据、技术、用户运营方面将深度交互，在健康管理、慢病管理、精准营养领域开展合作，共同驱动中国膳食营养补充剂行业向健康新时代迈进。