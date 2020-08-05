联合丽格与京东健康达成全面战略合作

8月4日，京东集团旗下经营大健康领域子集团京东健康与扶持医生自主创业的医疗美容投资连锁集团联合丽格，以及医美问诊平台美大夫的“全面战略合作签约仪式”在北京京东总部举行。

签约仪式上，联合丽格集团董事总经理慕安，京东健康消费医疗事业部总经理王宇方，共同签署了《京东健康与联合丽格战略合作协议》；美大夫联合创始人杨文罡，京东集团副总裁、京东健康CEO辛利军共同签署了《京东健康与美大夫战略合作协议》。

京东集团副总裁、京东健康CEO辛利军表示，“依托于京东集团大数据、技术、供应链等能力，京东健康目前已经实现了完整的‘互联网+医疗健康’布局。此次与联合丽格、美大夫达成战略合作，将共同探索互联网医美解决方案，让优质医美资源和服务触达更多的消费者，共建医美健康新生态。”

针对此次合作，联合丽格董事长李滨表示，“依托京东健康强大的资源优势和技术能力，联合丽格将携手京东健康，打破传统医美行业消费模式，为消费者提供更安全、智能、高效的医美服务，让人人都能方便的享用，而这也必将是医美行业未来的发展趋势。”同时，李滨透露，在未来的三至五年内，将在全球投资超过100家连锁机构，不断推进品牌布局。

联合丽格董事总经理慕安表示，联合丽格自成立以来，借鉴国际通行模式，经历了创业发展的三个维度。在医生创业1.0时代，是从医美医生的创业平台、以医生为核心主导，创建自有诊所+旗舰医院模式，为医生自由职业量身搭建机构；经过3轮融资和发展，集团目前开设了近50家机构，成功实现了消费医疗综合体，覆盖医美、口腔、眼科、康复等诸多领域，创建“中心医院+卫星网点”模式的创业2.0时代；发展至今，联合丽格作为消费型医疗管理集团，涵盖了品牌运营与输出，为客户和医生提供全生命周期、个性化互联网医疗服务。同时提倡学科共建，引领医美发展向医教研一体化三级平台及基于医生需求设立的共享医疗平台。

据介绍，此次京东健康与联合丽格、美大夫携手合作，是基于各自生态优势的精准互补及巨大的三方合作潜力，未来将积极发挥各自优势，构建全面战略合作关系，共同探索互联网医美解决方案。