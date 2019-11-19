栗子黑豆煲脊骨汤 适合秋冬喝的保健汤水
推荐：广东省中医院临床营养科
主要功效：健脾补肾、活血利水
推荐人群：秋冬保健汤水。
材料：栗子300g、黑豆50g、枸杞3g、猪脊骨300g、姜适量（3人量）。
烹调方法：栗子买回来剥壳，去掉表面红衣，或者买直接处理好的。黑豆冲洗、加水浸泡片刻。脊骨洗净、斩件、飞水。汤煲内加水2000ml，将所有材料放入，武火煲15分钟后改文火煲45分钟，加盐即可。
汤品点评：
栗子是这段时间的节令食材，甘平，入脾肾，益气健脾、补肾强筋、活血消肿，对小孩脾虚腹泻、筋骨腿脚软弱无力及老人腰膝酸软之肾虚症状有调理保健疗效。栗子宜细嚼慢咽，多食则易伤脾胃，故宜食不过量，有成人每天不超7粒的说法，多食则建议替代部分主食，有食积停滞、脘腹胀满者不宜。汤里搭配同样健脾益肾、活血利水的黑豆，同用加强补益脾肾之功效，在秋冬之际也不失为一碗平补脾肾的养生保健汤水。
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