胃肠癌变前，把握“救命十年”

主讲人：清华大学附属北京清华长庚医院内科部部长、消化内科主任 姜 泊

在中国十大高发肿瘤中，有三个都与消化道有关——食道癌、胃癌、大肠癌，我国也成为消化道肿瘤的高发国家。据统计，全球消化道肿瘤患者大约半数在中国，其中超过85%的患者确诊时已经处于中晚期。更加严峻的形势是，我国正步入老龄化，加上现代生活节奏快、工作压力大、饮食不规律等不良因素，越来越多的人出现消化系统的健康问题。预防胃肠道癌症的关键是，胃肠镜检查40岁以上应该做，50岁以上必须做。可以说，有时候，生与死可能就是一次胃肠镜检查的距离，这就需要我们把握住“救命的10年”。

胃肠道肿瘤在早期往往没有症状，因此我们一直强调：早期肿瘤的“无症状就是症状”。比如，早期食管癌没有特异性症状，人们往往等到出现进行性吞咽困难时才去医院，此时一般已到中晚期癌；胃癌的早期症状也多为非相关症状，如上腹饱胀、嗳气、上腹隐痛，当出现贫血、黑便、呕吐、消瘦等症状时，大多已是中晚期癌；大肠癌从临床研究上看，从正常黏膜到癌前病变（即大肠息肉），再到大肠癌的转变通常需要历时10年或更长时间。我国的现状是，越来越多的人正在错过“这救命的10年”。

为提高早期胃肠癌的检出率，国际共识要求在50岁以上人群中进行胃肠镜筛查，有的国家将筛查年龄提前到了45岁。我国胃肠道肿瘤高发，但早期癌发现率不到10%。因此，我们建议无症状40岁以上人群应接受胃肠镜检查，这是避免食道癌、胃癌、结肠直肠癌威胁生命的最佳途径。

值得注意的是，市面上宣传的任何其他肿瘤筛查产品，不管科技水平多高，都仅仅是粗筛，对肿瘤是做不到精准筛查的。

哪些人必须接受胃肠镜检查？食管癌的高危人群，如有不良饮食习惯：爱吃烫食、烧烤、辛辣食物，暴饮暴食等；有贲门失弛缓症和胃食管反流病等慢性刺激诱因；有明确食管癌家族史；吸烟；有Barrett食管（食管下段的鳞状上皮被柱状上皮覆盖，因为英国人Barrett首先报道这病，因此称为Barrett食管）、人类乳头状病毒感染等。针对早期食管癌的治疗，内镜黏膜下剥离（ESD）技术治疗与传统外科手术相比，具有创伤小、并发症少、恢复快、费用低等优点，5年生存率可达95%以上。

胃癌高危人群也应进行胃镜检查：50岁以上；有胃癌家族史，尤其一级亲属中父母患胃癌，子女患胃癌的风险更高；好食烟熏、腌制食品，高盐饮食者；有幽门螺杆菌感染等。

大肠癌的危险因素包括吸烟、饮酒、摄入大量的红肉（猪肉、牛肉、羊肉等）或加工后的肉、肥胖等。目前，结肠镜检查是诊断大肠癌的最佳手段。早期大肠癌的5年生存率超过90%，转移性大肠癌的5年生存率为14%。所以，早期诊断可明显降低大肠癌的发病率，提高患者的生存率。▲