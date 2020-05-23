张朝军：胃肠肿瘤的精准微创治疗是未来发展方向

人民网北京5月23日电 2020年5月23日晚，中国人民解放军总医院第六医学中心普通外科主任张朝军做客由人民网·人民健康主办的 “健康中国人”系列圆桌论坛。在人民健康、人民好医生客户端与中国抗癌协会共同举办的“聚焦肿瘤早诊早治，促进人民健康”专场论坛上，张朝军表示，胃肠肿瘤的精准微创治疗将是必然发展方向。

张朝军介绍，近年来，以患者为中心，胃肠肿瘤的综合治疗越来越为大家所认同。其中，个体化的精准微创治疗是一个重要发展方向。广义上讲微创治疗是指一切减少手术创伤的措施，而狭义上讲，胃肠肿瘤的微创治疗主要受益于腹腔镜、机器人手术的开展和普及。

对于如何进一步推动胃肠肿瘤精准微创医疗，张朝军给出了以下三项建议：一是推进医疗联合体建设。依托于权威三甲医院核心技术，带动基层诊疗水平提升，加强学术交流，提高基层医疗单位的临床及理论水平，进一步调动胃肠肿瘤微创化、规范化治疗的积极性；

二是按照 “互联网+医疗健康”的要求，从政策层面引导精准微创医疗的技术创新。规范胃肠道肿瘤精准微创治疗标准，严格手术适应症，强化医疗质量管控，严把手术质量关，力争在“微创”与“预后”两个方面都取得满意效果；

三是加大对于微创治疗领域研究的投入，开展更深层次、更广领域的学术交流、学科建设、人才联合培养、项目合作等工作。

在推进基层医疗机构提升胃肠道肿瘤的精准微创医疗技术方面，张朝军认为，基层医院在开展胃肠肿瘤的微创手术方面还处于起步阶段，在手术技术、关键难点方面仍存在困难，通过近距离手术演示观摩、面对面交流，可以在短时间内获得最大收获，有利于提升基层医疗机构开展胃肠肿瘤微创手术的信心。另外，通过学术交流，还可进一步规范微创技术的标准和要求。通过学习新技术、规范手术操作、遵循技术标准，避免传统的“一刀切”模式，让患者受益。

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