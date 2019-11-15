“糖友”咋吃有利控制血糖

对于“糖友”来说，日常生活中最愁人的是吃喝问题：米饭不能吃饱，水果不能多吃，甜品基本不能碰。到底怎么吃呢？山东省济宁市中医院糖尿病科主任医师刘华珍介绍，糖尿病患者除了根据医嘱正规治疗之外，在饮食中药注意以下几个方面。

制定饮食方案

“科学制定饮食方案，有助于控制血糖增高。”刘华珍说，每个患者情况不同，可以请营养师根据综合膳食结构、患者症状、化验结果，初步制订饮食方案。但一个月就应复诊一次，根据患者情况再做凋整。另外，日常也应根据就餐情况、体力活动、血糖监测情况、胃肠道功能等，及时调整膳食。合理控制总能量，以能维持或略低于理想体重为宜。蛋白质摄入一般要占每日总能量的15%~20%；脂肪摄入占每日总能量的20%~30%；碳水化合物摄入占每日总能量的50%~65%。三餐分配要合理。病情稳定的糖友，至少保证一日3餐。血糖波动大、易出现低血糖的糖友根据情况适当加餐，每日进餐5~6次，同等重量的食物分成5~6份，既保证了一天总摄入量，又避免一餐摄入过多，使血糖升高。

注意饮食原则

糖尿病饮食的首要原则就是合理控制饮食，少吃或不吃容易导致血糖上升的食物，如糖果、汽水、可乐、蜜饯以及各种中西式的甜点。此外，淀粉类含量高的食物也要限量，如番薯、土豆、芋头、玉米、菱角、烧饼等；尤其各种年节食品，如粽子、月饼、年糕，糖尿病患者更要忌口。

糖尿病饮食的第二个原则就是少吃太咸、太油的食物。由于肥胖是糖尿病的天敌，而且糖尿病患者患心血管疾病的几率比一般人高，因此控制油脂的摄取量非常重要。除了少吃油炸及高油脂类的食品，还要节制肉类食物、减少动物性脂肪的摄取量，烹调食物用植物油。胆固醇含量高的食物，如动物内脏、蛋黄、海鲜类等也要少吃。烹调上，应尽量采用清淡少油的方式，如清蒸、水煮、凉拌等。另外，酒精能使血糖发生波动，所以糖尿病患者不宜饮酒。

合理调配饮食

很多糖尿病患者都有这样的一个错误观念，认为吃主食容易升高血糖，所以干脆不吃主食。事实上，只要掌握好量和搭配，糖友不但能吃饱，还能比较好的控制餐后血糖。

吃硬不吃软、吃干不吃稀 建议糖尿病人尽量吃“干”的。比如馒头、米饭、饼。而不要吃面糊糊、粥、泡饭、面片汤、面条等。饭不要煮得太软烂，过于软烂的饭在胃里停留时间短，进入肠道的速度快，因此升高血糖的速度也更快。糖尿病饮食中，我们更推荐“硬一点”而不是“软一点”，道理与上面相同。

优选主食 大麦、荞麦面、玉米、燕麦、绿豆、大豆、薏米、黑豆、红小豆、莜面等食品相对其他主食来说，具有膳食纤维高、含糖量低、低热能等优点，推荐糖友们选用。但需注意的是，所有的食物都含有碳水化合物，吃多了都会升高血糖。所以，建议各位糖友合理搭配好主食，做到控制总量、粗细搭配，以达到既能吃饱还不升高血糖的目的。

优选蔬菜 很多具有生津润燥、协助降糖作用的蔬菜都在我们的菜篮子里，建议糖友优先选用，比如洋葱、胡萝卜、南瓜、黄瓜、山药、苦瓜、菠菜、黑木耳、薏苡仁、银耳等，不仅膳食纤维含量高，增加饱腹感，还具备一定降糖作用。

刘华珍称，糖尿病会引发很多并发症，比如糖尿病足、糖尿病肾病等，给患者身体健康带来很大的危害。稳定血糖、控制并发症是治疗糖尿病的重点，在日常治疗过程中，要根据医嘱定期随访，及时调整治疗、饮食方案。平时也要注意多锻炼控制体重，保持心态平和，方可助糖友们病情稳定，回归正常生活工作和学习。