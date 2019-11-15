每天“动一动”，乳腺癌患者死亡风险降不少

目前，乳腺癌已成为威胁女性身心健康的常见肿瘤。其实乳腺并不是维持人体生命活动的重要器官，原位乳腺癌也并不致命，但由于乳腺癌细胞丧失正常细胞的特性后，细胞之间连接松散容易脱落，而癌细胞一旦脱落，可以随血液或淋巴液播散全身，形成转移，危及生命。

目前已知乳腺癌风险受遗传影响，而导致乳腺癌患者死亡的最主要原因——复发，其风险也因肿瘤生物学特征不同而具有显著差异。这非常复杂，一段时间内，人们可能难以获得关于这一切的确切机制。

鉴于此，科学家也一直在寻求降低风险的其他办法，以改善患者的病情。

体力活动水平会影响死亡率

一个有效降低死亡风险的方法，竟十分之常见！

最新发表在开放获取期刊《乳腺癌研究》上的研究表明，绝经后乳腺癌患者在确诊后，如果每周至少进行150分钟中等强度的体力活动（如快步走），全因死亡率就会下降，而这种下降不受患者诊断前体力活动水平的影响。

尽管学界已经认识到，诊断前及诊断后进行体力活动的好处，但鲜有研究考察过乳腺癌诊断后体力活动水平的变化是否会影响死亡率。于是，海德堡德国癌症中心的研究人员调查了在德国被诊断出第一原发癌症的绝经后妇女其诊断前和诊断后的体力活动与疾病预后之间的关系。

此次研究的通讯作者安德里·荣格说：“我们的研究结果表明，乳腺癌病人进行休闲运动是有益处的，且这种运动相关的益处不仅限于那些诊断前后都运动的女性，还会延伸到那些诊断前运动量达不到指南推荐水平、但诊断后达到标准的女性。”

全因死亡风险最高可降低50%

研究人员发现，与诊断前后运动量均不足（即每周中等强度运动时间少于150分钟）的女性相比，诊断前运动不足但确诊后足量运动的女性全因死亡率（即总死亡率）更低。

对于诊断前每周进行中等强度休闲运动时间等于或少于150分钟的女性而言，诊断后将中等强度运动的时间提升到每周150分钟或以上，可使她们的全因死亡风险降低50%。与那些诊断前后均不进行任何休闲运动（即每周中等强度休闲运动时间为0分钟）的女性相比，诊断前后运动量均很充足的女性其乳腺癌相关的死亡风险会下降36%。

为此，研究团队分析了2002—2005年间招募的2042名年龄介于50岁至74岁之间的德国乳腺癌患者的数据，并在2009年和2015年6月分别跟进了一次。在这2042名女性中，有1349名（66.1%）在确诊前至少进行过1次体力活动，有1253名（61.4%）在确诊后至少进行过一次体力活动。

女性请遵守“全球体力活动指南”

研究人员安德里·荣格表示：“我们观察研究对象的时间（诊断后11.6年）是所有评估诊断前后休闲运动和疾病预后关系的类似研究中最长的。这使我们能够考察体力活动及其变化对癌症预后（如总死亡率、乳腺癌相关死亡率和复发率）的长期影响。”

研究团队提醒，在第一次跟进时，病人已经在诊断出乳腺癌后存活了大约6年，这将研究结果来源限制为乳腺癌的长期幸存者。为了更好地了解乳腺癌患者诊断前后的活动水平与生存率增加之间复杂的关系，今后还需要进行大规模的随机对照试验。

但研究人员表示，这些研究结果与其他研究相结合，表明运动对提高乳腺癌诊断后的生存率很重要，尤其应该鼓励在诊断前不太运动的女性病人进行体育锻炼。他们建议，女性们请遵守世界卫生组织建议的“全球体力活动指南”。（本报记者 张梦然）