乳腺癌术后怎么锻炼
浙江读者余女士问：我今年74岁，去年11月做的左侧乳房乳腺切除手术，伤口愈合挺好的，但是还感到不舒服，有点胀，医生让我进行功能锻炼，请问具体怎么做？
重庆大学附属肿瘤医院乳腺肿瘤中心主任曾晓华、医师赵静解答：乳腺癌手术的范围比较大,且对机体的损伤比较大,为了更好地促进机体术后的恢复和适应今后的日常生活,乳腺癌术后康复功能锻炼非常重要。
患者乳腺癌术后康复期的锻炼，首先要选择一项适合自己并能长期坚持的有氧运动。“有氧运动”指运动时心率保持在150次/分钟的运动量，每周坚持至少150分钟的中等强度锻炼，约为每周5次，每次30分钟。步行、快走、慢跑、竞走、滑冰、游泳、骑自行车、打太极拳、跳健身舞、有氧舞蹈、跳绳、做韵律操、球类运动（篮球、足球等）等，都可以作为锻炼项目。
年龄大于65周岁的老年乳腺癌患者，应尽量按照以上推荐进行锻炼。如果还患有其他影响运动能力的慢性疾病，应根据医师指导，适当调整运动时间与运动强度，但应避免长时间处于不运动状态。▲
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