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糖尿病前期别再“病急乱投医”！早期干预需要做到这些

刘子若、范晨杰

2020年08月10日05:57 来源：人民网-科普中国

作为一种常见的代谢性疾病，糖尿病已经不是一个陌生名称，根据我国最新的流行病学调查结果，约12%的成年人患有糖尿病。随着生活水平的提升、饮食结构的改变，糖尿病发病率不容乐观。糖尿病前期的控制对疾病的治疗与康复十分重要，管理得当甚至还可以帮助血糖回到正常范围。

由于糖尿病前期对身体几乎不会造成任何影响，因此患者不会察觉到异常，只有通过血糖检查，才能得出正确的判断。除了静脉血检测，利用血糖检测仪器测出空腹（即8小时内未摄入热卡时的血糖）指尖血糖高于5.2或5.3就需要警惕。

首先，血糖高往往不是单纯的血糖偏高，通常伴随着肥胖、高血压、高尿酸、脂肪肝等不健康的身体状态。血糖这一指标可以作为关注身体状态的一个“窗口”，通过改善生活方式，血糖指标回到正常范围内，相应的身体状态也会得到改善。根据权威研究，在糖尿病前期通过调整生活状态控制血糖，患者的寿命会显著延长，血管状况也会得到明显的改善。

在糖尿病前期，药物干预是非常严肃的问题，对降糖药物的选择非常有讲究，一定要遵循医生的建议。从身体状况考虑，年龄偏大的患者因为预期寿命低于发病周期，不需要考虑药物干预。如果未来患病风险高，可再考虑采取药物控制的方法。对于其他患者，绝不能一开始就使用药物干预，至少要采取半年到一年以上的非药物干预方式，如调整生活方式。非药物干预后血糖依旧偏高，可以采取药物治疗。

糖尿病早期干预最忌讳“道听途说”，不要盲目听信广告宣传和不专业的信息，一定要有科学的态度，糖尿病的健康管理需要医患双方共同努力。

受访专家：四川大学华西医院内分泌代谢科主任童南伟

(责编：许晓华、李轶群)


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