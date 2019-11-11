防控糖尿病 先管好“血糖曲线”

11月14日是“联合国糖尿病日”，糖尿病作为一大慢病，在我国已有超过1亿人患病，糖尿病年轻化更是成了一大热点话题。《中国成人糖尿病流行与控制现状》调查研究显示，2017年中国糖尿病患者人数已达1.14亿人，18岁及以上成人糖尿病患病率高达11.6%，给国家及家庭造成了沉重的健康与经济负担。

上海市第六人民医院内分泌代谢科主任医师贾伟平指出，近年来发现，越来越多的年轻人患上了糖尿病。疾病呈现明显的年轻化趋势，可能与生活节奏快、工作压力大有一定的关系，此外，吃得多、运动少导致的肥胖也是高风险因素之一。

国家卫健委10月31日发布的《糖尿病防治核心信息》（以下简称《核心信息》）指出，糖尿病是由于胰岛素分泌及（或）作用缺陷引起的以血糖升高为特征的代谢病。糖尿病的典型症状是“三多一少”，即多饮、多食、多尿、体重减轻。

《核心信息》强调，出现糖尿病典型症状并符合以下任何一个条件的人，可以诊断为糖尿病。条件分别是，一天中任一时间血糖≥11.1mmol/L(200mg/dl)；空腹血糖水平≥7.0mmol/L(126mg/dl)；口服葡萄糖耐量试验2小时血糖水平≥11.1mmol/L（200mg/dl）。

治疗糖尿病60年 血糖监测更智能化

今年82岁的钱浩生尽管精神矍铄，但他是一名“老糖友”，被人称为“糖龄王”，之所以被称为“糖龄王”是因为其在22岁时就患上了I型糖尿病，至今已有60年。60年与病共存的过程中，钱浩生找到了应对血糖变化的饮食方式。“少食多餐、按量摄入”是他总结自己这些年的饮食习惯。

“对含糖量较低的食品，像蔬菜我就多吃一点，含有淀粉和含糖量比较高的食物就按量摄入。”钱浩生坦言。

对糖尿病患者来说，自从患了糖尿病后，生活便围绕血糖曲线开展，高了要想办法降下来，低了又要吃点东西升上去。这条原本属于正常人的“自动曲线”，因为糖尿病患者身体产生胰岛素的功能减弱或缺乏成了一条“人为控制曲线”。

2019年11月9日，北京糖尿病防治协会和医疗健康公司雅培携手举办“精彩人生 运动不停”主题直播，旨在号召糖尿病患者以健康的生活方式和持续血糖监测，精准地管理糖尿病，降低并发症风险，改善健康状况。

管理好糖尿病就要管理好血糖这条曲线，随时随地了解血糖曲线是众多糖尿病患者的一个愿望。在“精彩人生，运动不停”的直播现场，多位患者通过运动、饮食并试用雅培辅理善瞬感扫描式葡萄糖监测系统监测血糖。

钱浩生老人也随身携带这一监测系统，他表示相比他年轻时管理血糖的方式，现在的智能设备要方便许多，能随时知道自己的血糖变化曲线。

预防为主及时就医 延缓糖尿病并发症

在肥胖率上升，糖尿病年轻化的情况下，糖尿病防控显得格外重要。《核心信息》指出具备以下因素之一，即为糖尿病高危人群。超重与肥胖、高血压、血脂异常、糖尿病家族史、妊娠糖尿病史、巨大儿（出生体重≥4Kg）生育史、6.1 mmol/L≤空腹血糖（FBG）。

对糖尿病高危人群而言，预防是降低发病率的有效方式。在糖尿病预防方面《核心信息》指出，保持合理膳食、经常运动的健康生活方式；健康人群从40岁开始每年检测1次空腹血糖；糖尿病前期人群建议每半年检测1次空腹血糖或餐后2小时血糖；及早干预糖尿病前期人群；通过饮食控制和运动，使超重肥胖者体重指数达到或接近24，或体重至少下降7%，可使糖尿病前期人群发生糖尿病的风险下降35-58%。

另外，在糖尿病患者综合治疗方面，《核心信息》也提出了五项综合治疗措施，分别是营养治疗、运动治疗、药物治疗、健康教育和血糖监测。并建议糖尿病患者采取措施降糖、降压、调整血脂和控制体重，纠正不良生活习惯如戒烟、限酒、控油、减盐和增加体力活动，减少糖尿病并发症发生的风险。

糖尿病患者自我管理是控制糖尿病病情的有效方法，科学积极的监测血糖，及时就医，平稳控制病情，延缓糖尿病并发症，生活可与常人无疑。就像钱浩生老人所说“60年来我除了在运动和饮食方面与健康的人不太一样外，其他生活和常人无异”。(王国菁)