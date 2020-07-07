糖尿病患者趋年轻化 专家强调个性化治疗、源头管理血糖

以往，糖尿病是老年病，而如今，糖尿病患者年轻化趋势非常明显。上海市医学会糖尿病学会前任主任委员、上海市第十人民医院主任医师邹大进6日接受记者采访时表示，年轻人肥胖、熬夜、胡吃海喝以及缺乏运动是罹患糖尿病的主要因素。他强调个性化治疗糖尿病，源头管理。

这位专家直言，中国2型糖尿病患者人数众多，糖尿病后备军每年以7%的速度转化为2型糖尿病。但中国糖尿病的控制非常不理想，且与世界发达国家相比，糖尿病并发症的预防远远不够。

邹大进指出，糖尿病患者中，认真去服药、治疗者，即治疗率，为32%；控制血糖已达到满意标准，即达标率为仅逾30%；糖尿病知晓率是33%。

邹大进告诉记者，胰岛素缺乏或胰岛素水平太高、肠促胰素分泌过少是高血糖的主要因素，并指出，控制血糖要从源头管理。他强调糖尿病的个性化治疗。所谓个性化治疗就是以患者为中心的高血糖管理策略，要根据患者的年龄、并发症情况，以及患者其他的个体化情况，拟定患者用药方案，制定最适合患者的治疗策略。

邹大进表示：“要根据患者的实际情况不断调整，选择适合病人的血糖控制方案，而不是‘眉毛胡子一把抓’”。采取个性化血糖管理策略的同时，他认为，患者血糖控制的程度因人而异。老年人与年轻人要达到的目标应该是不同的。

采访中，邹大进强调关注碳水化合物的摄入量，并指出，晚饭最好7点以前吃。这位专家笑言：“晚上不吃碳水化合物就是让胰岛素休息。”“我们成年人自己要睡觉，胰岛也要睡觉。吃个夜宵，来一碗杂酱面，或者深夜点一个外卖，胰岛奋斗一个晚上都处理不了。”

除了在饮食上注意，邹大进还表示，要加强锻炼，肌肉成分太少了，代谢速度就会放慢。他告诉记者，人的基础代谢是由肌肉成分决定的，30岁以后，人的肌肉每年以1.5%的速度在衰减。这就是随着年龄增长，容易发胖的原因。(记者 陈静)