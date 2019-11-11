世界食管疾病大会召开 我国食管鳞癌临床研究取得突破性进展

11月7日-9日，第15届世界食管疾病大会（OESO国际大会）在华召开，来自全球近100多个国家的研究者和临床工作者参加会议，共同探讨并交流食管疾病的研究进展和临床治疗新动态。

会议期间，中国食管鳞癌样本量最大的随机、III期临床研究（ESCORT研究）结果被选作口头报告，该研究由中国人民解放军总医院第五医学中心徐建明教授和中国医学科学院肿瘤医院黄镜教授担任主要研究者，专为中国食管鳞癌患者设计并取得了突破性阳性结果，有望开启食管鳞癌免疫治疗的新征程。

据悉，我国一直是食管癌(ESCC)发病大国，患者人数占全球一半以上。根据2019年国家癌症中心公布的癌症相关数据，我国食管癌的死亡率排名仅次于肺癌、肝癌和胃癌，位列第四。除了吸烟、饮酒等不良习惯，我国食管癌发病多与家族史、营养不良及食用含有亚硝胺食物有关，并且有着明显的地域差异性。食管癌发病初期症状往往被大众忽视，当患者表现出明显的疾病症状，如吞咽困难等再去医院检查时，往往已经发展成了癌症晚期，疾病治疗难度大大增加。

目前，食管癌现有的一线治疗手段仍以化疗为主，但化疗的治疗效果却不尽人意。经统计，晚期患者接受化疗后的客观有效率仅为40%-60%，且在一线治疗失败后，中位总生存期（mOS）仅仅5-10个月，而二线治疗尚无标准有效的方法。就目前已经公布的多项PD-1单抗在食管癌研究的数据来看，免疫治疗针对食管癌的有效性显著优于化疗，但由于人群特异性区隔，并非所有的临床研究结果都适用并符合我国患者的实际治疗需求。

ESCORT研究是一项仅针对中国晚期食管鳞癌患者开展的随机对照研究，在该试验之前并未有专门针对我国食管鳞癌患者设计的免疫治疗研究。为了提供符合中国临床需求的治疗方案，我国科学家通过优化ESCORT研究的顶层设计，随机1:1选择治疗组和对照组患者，共纳入448例患者，其中228人接受了卡瑞利珠单抗的治疗，是迄今为止中国人群入组最多的PD-1抑制剂治疗食管鳞癌的III期、随机研究。ESCORT研究报告显示，同化疗方案相比，PD-1抑制剂（卡瑞利珠单抗）单药二线治疗晚期食管鳞癌可为患者带来更为显著的生存获益。临床研究显示，PD-1组的客观缓解率ORR可达20.2%，总生存期OS达到8.3个月，对比化疗组，延长2.1个月，降低死亡风险近30%。同时入组患者的用药耐受性良好，副作用安全可控，通过和对照组的对比，3级及以上的治疗相关不良反应发生率降低50%。

据了解，卡瑞利珠单抗是由江苏恒瑞医药自主研发的人源化抗PD-1抗体，自2019年5月上市至今已有多项研究取得了突破性进展。在食管癌治疗方面，卡瑞利珠单抗单药和联合治疗方案在食管鳞癌一线、二线治疗中都表现突出，为无法切除的局部晚期或转移性食管鳞癌患者带来了新的治疗选择。有望为我国食管癌患者提供全新的专属治疗方案，造福患者。