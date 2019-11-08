65岁后，宫颈筛查不能停

受访专家：首都医科大学附属北京妇产医院妇科肿瘤科主任 吴玉梅

丹麦是宫颈癌发病率最高的国家之一。据奥尔胡斯大学和奥尔胡斯大学医院对丹麦2002年至2015年间的宫颈癌死亡率进行的研究发现，65岁以上宫颈癌患者死亡率非常高，如75~79岁妇女的死亡率是40~45岁妇女的5倍。其中一个原因是，丹麦现行的规定为，如果一个人到64岁其宫颈癌筛查结果都为阴性，那么针对该人的检查将会自动停止，导致老年女性未获得充分筛查，确诊时间较晚，发现时癌症已到了晚期，丧失手术机会，严重影响预后。凯撒医疗中心最新研究也发现，65岁以上浸润性宫颈癌多发于提早结束筛查者，所以临床工作中要严格把握“充分筛查”这一标准。

对于国内情况，首都医科大学附属北京妇产医院妇科肿瘤科主任吴玉梅告诉记者，中国很多老年女性在年轻时，筛查技术还不是特别完善，且对宫颈癌不够了解，有时以为自己只是患有轻微的妇科疾病如阴道出血而不以为然，或认为是绝经后出血、排液等，不加干预，错过了最佳治疗时间，导致年纪越大的老年人患病率也相对高一些。

自宫颈癌筛查措施普及以来，宫颈癌的死亡率已大幅度降低，宫颈癌筛查是提升肿瘤早诊率、降低死亡率的重要举措。2018年美国预防服务工作组颁布了新版宫颈癌筛查指南，对不同年龄给出了建议筛查方案。指南推荐：小于21岁的无论有无性生活史，均不建议常规筛查；21~29岁可每3年行1次单纯宫颈细胞学筛查；30~65岁可每3年行1次单纯宫颈细胞学筛查，每5年行1次单纯hrHPV检测，或每5年进行1次hrHPV联合宫颈细胞学筛查。

针对65岁以上者，目前尚无专项研究，所以还没有证据直接判断筛查最佳截止年龄。该指南建议，65岁以上既往接受充分筛查且无宫颈癌高危因素者无需再常规筛查，但建议年龄大于65岁，既往未接受充分筛查且合并宫颈癌高危因素（有癌前病变或宫颈癌病史、使用己烯雌酚、免疫系统受损）者需进行规范筛查，即65岁以上女性做宫颈癌筛查仍可获益。

吴玉梅表示，老年女性接种宫颈癌疫苗效果比年轻人差，定期进行妇科及宫颈检查更为稳妥。老年人不要心存侥幸，应定期进行TCT筛查和HPV检测，若两项检查连续3年均呈阴性，可每隔3年再检查，若TCT异常和/或高危型HPV阳性，就需做阴道镜检查，进一步确诊。另外建议老年人要调整自己的生活状态，很多女性年纪大了总习惯性每天抽几支烟，这种情况要严格杜绝；选择宽松的内裤，保持个人卫生，贴身衣物做到勤洗勤换；在饮食方面多注意均衡，不能一味地只吃蔬菜或只吃肉；在身体健康的基础上，根据自身情况，坚持锻炼身体以提高免疫力。(记者 李 爽)