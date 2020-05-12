中国狮子联会四川代表处2019-2020年度联席会议在成都召开

2020年5月9日，中国狮子联会四川代表处2019-2020年度联席会议在成都茂御酒店成功召开。四川省残联党组成员、机关党委书记、四川代表处代表梁峰，四川代表处2019-2020年度主任彭长军，创区主席莫建波，2015-2016年度主席钟昊，2016-2017年度主席、2019-2020年度监督主任杨超，上届主任周蓉、第一副主任张德文、第二副主任廖建平及主任办公会议成员、监督组成员，服务队代表共119名代表出席和参加了会议（其中正式代表85人，列席代表34人），会议应到代表92名，正式代表出席人数超过规定人数三分之二，符合开会要求。年度主任彭长军担任大会主席主持会议，监督主任杨超担任总监票人，纠察长晏彬担任总纠察，会员行为规范委员会主席樊捷担任总计票人。

会议审议并通过了《中国狮子联会四川会员代表处2019-2020年度工作报告》、《中国狮子联会四川会员代表处2019-2020年度财务工作报告》、《中国狮子联会四川会员代表处2019-2020年度监督工作报告》、《中国狮子联会四川代表处2020-2021 年度办公会议主任、副主任及成员，监督组主任及成员推举办法》、《中国狮子联会四川代表处2020-2021 年度联席会议总监票人、监票人、计票人、总纠察、纠察建议名单》等文件。

会上，彭长军从党建工作、组织建设与规范发展、分区建设、财务工作、GLT（培训）工作、GST（服务）工作、新冠肺炎疫情防控工作、对外交流、会员关爱、公宣工作等十个方面向大会报告了本年度主要工作。2019—2020年度，中国狮子联会四川代表处（以下简称四川代表处）在中国狮子联会、四川省残联的领导和指导下，坚持党的领导；以清理整顿为契机，深化会员结构；围绕“我们服务共享和谐”的主题，以服务提升广大狮友“正己助人、服务社会”的能力，稳中求进、稳中求精；遵循中国狮子联会“不忘初心坚定走中国特色新型社会组织发展道路”的年度口号、以“四出”文化为引领，以服务社区、贫脱贫攻坚及灾后援助为重点，着力打造四川代表处品牌服务项目，推动组织建设和服务活动的开展，服务的队伍不断壮大，服务的范围更加广泛。携手同心，践行“正己助人，服务社会”的宗旨，乘势而为、开拓创新、奋勇前行，为社会文明进步和公益慈善事业发展不懈努力。将四川代表处的发展推向了新高度，得到参会代表的一致肯定。

监督组杨超作监督组工作报告，阐述了本年度监督组的会议情况、工作情况、监督组对自身工作的思考以及工作建议三方面内容。他表示，本届监督组全体成员勇于担当、不辱使命，把“切实履行财务监督职能，督促财务公开透明”做为首要任务，较好地完成了年度工作计划。在业务主管部门和中国狮子联会的正确领导下，监督组坚持“到位不越位、参与不干预、接弊不揭短”的准则，切实行使监督职权，履行会员代表大会赋予的职责，为四川代表处的健康发展保驾护航。

财务长蒋林分别从财务基础数据、财务工作概述、下年度财务工作建议三个方面大会作财务工作报告。他表示，本年度，在联会结算中心及代表处主任办公会议的指导和四川狮友的支持下，财务工作按年度预决算计划目标，认真执行主任办公会议的决议和年度财务预算，厉行节约，严格做好账务核算、资金监管及财务管理工作，并继续一如既往地做好行政经费和服务经费“两费”的统管工作，得到了广大服务队的大力支持。代表处结算中心财务人员团结奋斗、开拓进取，强化服务意识，努力提高服务水平，积极融入社会服务，认真贯彻按照四川代表处的总体部署，结合四川代表处实际，开创性工作，努力使财务工作再上新台阶。

报经中国狮子联会领导同意，四川省残联组联处罗增永处长反馈了省残联对四川代表处主任团队2019—2020年度工作、尤其是新冠肺炎疫情防控工作大考情况意见，这是省残联为贯彻落实中共中央办公厅、国务院办公厅《关于改革社会组织管理制度促进社会组织健康有序发展的意见》和省委省政府办公厅相应文件精神，指导四川代表处探索具有中国特色的办会机制、建立符合中国国情的组织体系和管理运作方式，坚定走中国特色狮子会发展道路，引导四川代表处健康发展、高质量发展的重要举措。

四川代表处2020-2021年度主任候选人张德文，第一副主任候选人廖建平，第二副主任候选人贾文俊、裴李斌分别进行了演讲及答辩，他们的庄严承诺，以负责任的态度回答代表提问，获得了与会代表的认可。

办公会议成员竞选环节，每位参选狮友都发出了来自内心的声音，纷纷表达了对狮子精神的追随、对公益事业的担当以及对“四出”精神的承诺，并表示要继续发扬、传承狮子文化，成为公益服务组织的引领者。

经过无记名投票表决，会议推举产生了中国狮子联会四川代表处2020-2021年度主任张德文、第一副主任廖建平、第二副主任裴李斌以及陈东、陈泓均、郭致玮、刘宏、罗锦萍、罗木、刘明娟、刘晓慧、刘钊、马芸、欧跃兰、彭荣、彭长军、申毅、陶俊、谭睿、汪频、王旭东、徐梁、许万忠、晏彬、杨秀、杨自平（排名不分先后，按姓氏笔画排序）共26人组成2020-2021年度办公会议，同时推举产生了以周蓉为监督组主任，蒋林为监督组副主任，杜忠、刘斌、贾文俊、王璐、张红峡（排名不分先后，按姓氏笔画排序）为监督组专员，共7人组成2020-2021年度监督组。

2020-2021年度当选主任张德文对前五任主席卓有成效的工作表示衷心感谢，他表示，将以身作则、率先垂范、严格自律，带领2020-2021年度主任办公团队和广大狮友秉持“正己助人、服务社会”宗旨，坚持“出心、出力、出席、出钱”四出精神，守正创新，固本强基，推动四川代表处持续健康发展。

四川省残联党组成员、机关党委书记、四川代表处代表梁峰在联席会议上表示，各位代表以高度的政治觉悟、敢于担当的责任感和使命感切实履行了代表职责，推举出了引领四川代表处高质量发展的领导团队，并受四川代表处首席代表、四川省残联理事长杨志远狮兄的委托，代表主管单位四川省残联党组、理事会，向当选的四川会员四川代表处2020-2021年度主任、副主任以及办公会议成员、监督组专员表示热烈的祝贺！向各位代表表示衷心的感谢！他表示，省残联对四川代表处2019—2020年度工作是肯定的，也是满意的，特别在疫情防控、脱贫攻坚、助残服务、对外交流等方面取得的成绩值得点赞。

他强调，四川代表处广大狮友要提高政治站位、树立规矩意识。党的十九大明确要求，坚持党对一切工作的领导。党政军民学，东西南北中，党是领导一切的。2016年8月，中共中央办公厅、国务院办公厅印发的《关于改革社会组织管理制度促进社会组织健康有序发展的意见》，2017年4月，省委两办也印发了相应的文件，明确提出坚持党的领导和依法监管，确保社会组织发展的正确政治方向。对社会组织一手抓积极引导发展，一手抓严格依法管理，充分发挥社会组织服务国家、服务社会、服务群众、服务行业的作用，努力走出一条具有中国特色的社会组织发展之路。要求主管部门对社会组织的负责人、资金、活动加强管理和监督，重大事项加强指导，特别明确要对主管社会组织的思想政治工作、党的建设、财务和人事管理、研讨活动、对外交流、接受境外捐赠资助、按《章程》开展活动等事项切实管理责任。因此，省残联对四川代表处的监督管理和业务指导，是依据国家的法律法规和党对社会组织管理的要求进行的，也是依据中国狮子联会章程规定开展的，这是职责所在，也是使命所在。因此，各位狮友、尤其是各位领导狮友和狮友代表要有高度的政治站位和政治立场，要树立政治意识、大局意识、核心意识、看齐意识，更要树立规矩意识。

梁峰表示，四川代表处广大狮友要加强自律自治，提升治理体系。四川代表处作为具有中国特色的新型社会组织，在中国残联、中国狮子联会、四川省残联的指导下，历届主席（主任）和各位领导狮友的努力及广大狮友的无私奉献和付出，四川代表处的发展和服务社会、服务群众、特别是服务残疾人得到了党和政府的认可，也得到社会各界的好评，这与各位代表和狮友团队的团结协作、共同努力是分不开的。为加强四川代表处的高质量发展，根据中央和省委加强社会治理体系和治理能力现代化的要求，四川代表处要抓好班子建设，领导狮友要团结协作，身先示范，敢于担当，把四川狮子会建设成富有活力和创新精神的新型社会组织。要抓好团队建设，提高会员素质和质量，增强组织的凝聚力和向心力，进一步激发服务队和会员的创造活力（刘小钢狮姐所推崇的一句话：在非盈利组织，你不能满足于做得仅仅像个领导者就行了，还必须要做的非常出色。因为你的组织是献身于一种崇高的理想，你期望作为领导的人，应胸怀组织职能所赋予的伟大理念，应严肃认真的承担起神圣的使命）。要抓好制度建设，依据法律法规、政策和章程制定相关制度，用制度管人管事，建立并完善组织治理体系，切实做到自律自治。

他要求，四川代表处广大狮友要围绕新时代要求、抓实各项工作。社会组织只有自觉定位为新时代的建设者、参与者、推动者、维护者，才能更好的融入社会发展大潮，得到国家和社会更多资源支持，更好地发挥自身作用。因此，建议四川代表处要围绕国家和省委发展大局、围绕中心工作，结合四川区会实际，要从以下几个方面谋划和落实好年度各项工作。一要加强四川代表处党建工作，2015、2016年，中办和省委办公厅相继印发了关于加强社会组织党的建设工作意见，要着眼于履行党的政治责任，按照建设基层服务型党组织的要求，紧紧围绕党章赋予基层党组织的基本任务开展工作。四川代表处要建立和完善代表处各服务队的党组织建设，发挥党员狮友的先进模范作用，始终把政治安全放在第一位，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，团结狮友听党话、跟党走；二要加强四川代表处的作风建设，不忘初心，方得始终，要秉持“正己助人、服务社会”宗旨，坚持“出心、出力、出席、出钱”四出精神，始终保持公益之心、向善之心，丰富四川代表处特色狮子文化建设。三要加强四川代表处品牌服务项目建设，始终把握助残、扶困、助学、敬老、赈灾等服务群众、服务社会的重点内容，打造一批精细化、精准化、标准化品牌服务项目；四要加强四川代表处廉政建设，各位狮友要遵守法律法规，严守底线，倡导勤俭节约，反对铺张浪费和奢靡之风；五要加强四川代表处宣传，积极与主流媒体合作、打造好蜀狮宣传矩阵，多平台正面宣传四川代表处、宣传中国特色狮子会。

梁峰强调，四川省残联作为四川代表处主管部门，将依法依规加强对四川代表处的监督管理和业务指导，为四川区会和广大狮友服好务，希望各领导狮友真正成为四川区会一名受人尊重、令人敬仰、有人追随、名副其实的优秀领导者，他希望广大狮友一路相伴，在服务中携手成长、在奉献中绽放，把四川区会打造成我省乃至西部最具影响力、公信力的志愿慈善服务组织。