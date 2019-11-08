慢性肾病，限制盐和钾

北京朝阳医院营养科营养师 宋 新

数据显示，慢性肾病已经成为威胁全世界公共健康的主要疾病之一，其患病率甚至高于某些常见癌症。在营养门诊中，经常有人问，慢性肾病应该吃点啥？本期，我来详细解答。

第一，保证热量充足。充足的能量摄入能够减少蛋白质提供热量而分解，降低体内蛋白质消耗，延缓肾脏疾病的进展，防止营养不良。慢性肾病1~3 期患者，能量摄入以达到和维持目标体重为准，目标体重可以参考国际推荐：（男性）标准体重=（身高－100）×0.9；（女性）标准体重=（身高－100）×0.9－2.5，身高单位为厘米，体重为千克。对于慢性肾病4~5 期患者，在限制蛋白质摄入量的同时，可选择热量高而蛋白质含量低的食物代替部分谷类，如藕、粉丝、马铃薯、白薯、山药、芋头、南瓜等。

第二，优质蛋白少而精。慢性肾病1~2期患者，不论是否患有糖尿病，蛋白质每天每公斤体重的推荐摄入量为0.8～1.0克，3~5期没有进行透析治疗的患者，蛋白质每天每公斤体重的推荐摄入量为0.6~0.8克，血液透析及腹膜透析患者，蛋白质每天每公斤体重的推荐摄入量为1.0~1.2克，其中至少50%来自优质蛋白质，也就是说应摄入含必需氨基酸较多的优质蛋白质食品，如牛奶、鸡蛋、瘦肉、鱼、鸡等，而且要均匀分配在三餐中。限制含有“质量较差”蛋白质的食物，如谷类，以减少饮食中非必需氨基酸的摄入量。

第三，控制钠盐。慢性肾病患者盐的摄入量应低于5克/天，如有水肿或高血压，每日摄盐量应低于3克。

第四，钾和磷有节制。钾主要由肾脏排泄，多吃多排，少吃少排，高钾血症也是慢性肾功能衰竭常见的严重并发症之一。若患者合并高钾血症时，应慎选水果。当病情需要限制含磷高的食品时，应慎选动物肝脏、坚果类、干豆类、各种含磷的加工食品等。