关爱男性健康从戒烟开始

烟草危害是当今世界最严重的公共卫生问题之一。我国是世界上最大的烟草生产国和消费国，吸烟人群已超过3亿，另有约7.4亿不吸烟人群正遭受着二手烟的伤害。10月28日是世界卫生组织确定的“世界男性健康日”，也是中国第20个“男性健康日”。为降低吸烟对男性健康的危害，减少二手烟对不吸烟者的伤害，由中国少年报、中国控烟协会、中国疾控中心慢病中心以及中国性学会联合主办的“关爱男性健康，劝导爸爸戒烟”主题征文评选揭晓。专家从不同角度强调了吸烟对健康的危害。

二手烟危害不亚于一手烟

广州呼吸疾病研究所发布的《儿童呼吸健康科普白皮书》显示，14岁以下儿童发病率最高的是呼吸系统疾病，占比达51.87%。导致儿童呼吸系统疾病的室内环境问题主要有3个因素，第一是二手烟，占比38.30%；第二是3年内家里有过装修，占比30.11%；第三是烹调油烟，占比23.50%。不难看出，二手烟已成为影响儿童呼吸健康的“头号杀手”。

“二手烟的危害绝不亚于一手烟。”著名控烟专家、中国控烟协会原常务副会长许桂华研究员说，研究证实，烟草燃烧过程中许多化合物在二手烟中的释放率比一手烟还高，如一氧化碳，二手烟是一手烟的5倍，焦油和烟碱是3倍，氨是46倍，亚硝胺（强烈致癌物）是50倍。

许桂华强调，父母任何一人吸烟，儿童患上呼吸道疾病、下呼吸道疾病和喘息性疾病的风险，均高于父母不吸烟的儿童，且儿童患呼吸系统疾病的次数随着他们吸入二手烟的增加而增加。

男性吸烟对自身危害更大

“男性是吸烟的主流人群，吸烟除了对孩子健康造成不利影响，对男性自身的危害更为严重，肺癌、慢阻肺、心脏病、糖尿病、脑卒中等都与吸烟有重要关系。”中国疾控中心慢病中心主任吴静教授解释说，吸烟会引起肺癌已成为公众的普遍认知，而对于吸烟与高血压、糖尿病、冠心病等慢性疾病的关系，公众的认知度相对较低。

国内一项对21563名居民的流行病学调查显示，在吸烟人群中，高血压、冠心病和脑卒中患病率分别为32.56%、3.04%和0.25%，不吸烟人群心血管疾病患病率明显低于吸烟人群，女性人群中尤其明显。

吴静在报告中介绍，国外有研究显示，烟草中的尼古丁使交感神经兴奋、儿茶酚胺释放增加，致使血压升高、心率增快，长时间的应力增加导致血管壁肥厚、弹性下降。吸1支烟可使收缩压短暂升高10～30mmHg，重度吸烟可引起血压持续升高。也有研究显示，长期吸烟可使脂肪组织氧化增多，血浆游离脂肪酸水平升高，从而发生中心脂肪堆积形成腹型肥胖，导致胰岛素抵抗的发生，进而引发糖尿病。

另外，烟草中与冠心病有关的主要是尼古丁和一氧化碳，发生冠心病危险及死亡与每天的吸烟数有直接相关。研究显示，每天吸烟1支至4支的人，患心肌梗死的相对危险度是不吸烟者的1.4倍，每天吸烟15支至24支者则为3.4倍，每天吸烟在25支至34支则为5倍，每天吸烟超过35支则增至7倍。可见吸烟与慢性病的发生有直接相关性。

除上述疾病，吸烟对男性最直接的伤害还有引起男性ED、男性不育和男性雄性激素减退等，这些也已得到了诸多证实。据中国性学会会长、中国控烟协会常务理事、北京大学第三医院男科专家姜辉教授介绍，吸烟导致男性ED已是公认的事实，在英国、加拿大、巴西及中国香港等地，市场上售卖的卷烟烟盒上已经标识“吸烟可导致男性阳痿”并加有相关图片，这样的标识在提高公众对烟草危害的认知上有很好的帮助。

去年中国性学会联合中国控烟协会等单位发布的《中国吸烟男性生育健康调查报告》显示，受调查者中有32.34%的吸烟男性精液异常，比不吸烟男性的异常率要高出一倍多，且吸烟男性夫妇怀孕后，胎停孕、流产的概率比不吸烟男性高出近八成。“所以，吸烟无论对已育男性还是准备生育的男性，都会造成健康伤害。我在门诊中遇到有生育异常的吸烟男性，首先就会让他们戒烟，自主戒不了的就应该去看戒烟门诊，借助戒烟药物戒烟。”姜辉说。

劝爸爸戒烟是很好的控烟行动

吸烟有害健康，无论是一手烟、二手烟还是三手烟，都会危害身体健康，尤其对青少年健康造成严重的危害，“我劝爸爸戒烟”的征文活动，收到了来自全国各地的2000余份作品。在作品中，有的孩子讲述了自己与爸爸斗智斗勇的戒烟趣闻；有的描绘爸爸戒烟后的美好生活。孩子们积极发挥自己的聪明才智，通过制定计划表，帮爸爸增加意志力；陪爸爸求助医生，使用戒烟药和戒烟糖；帮助爸爸找到其他兴趣爱好，打败烟瘾……当然也有一些家庭正在努力中。通过这项征文活动，让更多的孩子作为健康使者，向更多的人传递吸烟有害健康的观念，以孩子影响家庭，让更多的青少年，更多的家庭免受烟草侵害，享受更加健康美好的幸福生活。

“爸爸的吸烟行为，对子女的示范效应最为直接。”许桂华强调，现在随着电子烟的流行，青少年吸烟人群出现了快速增长势头，也给控烟带来新的挑战。青少年身体处在生长发育阶段，对烟草伤害的抵抗力较差，所以青少年吸烟比成年人吸烟的危害更大。因此，吸烟的爸爸们应该尽早行动起来，戒掉烟草，给孩子做个好榜样。

姜辉表示，在孩子们的劝导下，会有更多的男性戒掉吸烟的习惯，享受健康生活。

“关爱男性健康，劝导爸爸戒烟”主题征文节选

“三十六计”没管用

深圳市前海小学五年级 陈浩

我的爸爸是一位资深烟民。从我记事起就见到他每天不停地抽，戒烟对他来说得有多难！可是为了爸爸的健康，我和妈妈还是决定帮他戒烟，我们跟爸爸“斗智斗勇”，这不，连孙子兵法都用上了。

一天早上，我刚睡醒，就看见对面房间里一个人点燃了香烟正吞云吐雾，他昨天刚刚答应我和妈妈要戒烟，于是赶紧找妈妈汇报此事，经过讨论，我们决定使用第一计——瞒天过海。由我先上阵，到爸爸房间撒娇，让他陪我写字，下棋，看电视，以期他忘记抽烟这回事，可惜，我们低估了香烟的威力，爸爸虽然一直陪着我，但却也烟不离手。第一回合失败。

接着我们使出第二计——调虎离山，我和妈妈一致要求让爸爸开车带我们出去游玩，这样他就没空抽烟了，谁知爸爸还有一手边开车边抽烟的本领，这招也不管用。

之后又用了釜底抽薪，也不灵……

爸爸的烟龄太长，靠意志力戒烟看来是行不通了，最终我和妈妈决定还是劝爸爸去医院的戒烟门诊，去科学合理性地戒烟，早日戒烟对健康有好处，因为我爱我的老爸！

劝爸爸戒烟

浙江省长兴县第一小学三年级 章艺衡

戒烟公益广告说，常吸烟易得肺癌。想到老烟民爸爸，劝爸爸戒烟，我又不敢，只好偷偷藏烟。

周末，爸爸坐立不安，吸鼻摸嘴，烟瘾犯了。我打开一段最可怕的吸烟危害视频给爸爸看。看到吸烟多年后的黑肺时，爸爸皱着眉头，捂着胸口。看来，这招儿管用！我暗暗高兴！看完了，爸爸抹了一把额头的汗，一手摸上衣口袋，一手掏裤兜：“吓死我了，抽根烟压压惊！”“你说什么？”妈妈哭笑不得。我赶紧抓住爸爸的手，撅嘴望着他。爸爸做了个鬼脸，“逗你们玩呢！不信，翻我口袋。”我这才松了口气。

从那以后，一见爸爸吸鼻摸嘴，我赶紧把零食往他嘴里塞。爸爸生日，我用压岁钱给他买了戒烟药。“不戒掉烟，对不住我儿子啊！”爸爸一把把我高高举起。“儿子，真有你的！”妈妈朝我竖起大拇指！我得意地笑了。