颈部按摩要警惕  头痛刮痧竟引发中风

10月17日，36岁的赵先生突然感觉右眼黑朦、左侧肢体无力麻木，来到南医三院急诊科就诊，医生考虑赵先生急性脑卒中可能，遂通知医院卒中团队的医生，并马上开通绿色通道紧急完善检查，完成头部CT及头部MRI检查发现患者存在右侧大脑半球多发急性散发点片状梗死病灶，立即予以积极药物治疗。

赵先生这么年轻，也没有基础疾病，怎么突然发生脑梗死？接诊的马跃主治医生仔细询问了病人及家属，才得知原来赵先生最近休息不好，时有头痛，于是到家附近做了颈部推拿和刮痧理疗。马医生检查发现赵先生脖子两侧还有刮痧留下的淡淡红印。马医生马上请示了神经外科主任黄理金，两位医生高度怀疑赵先生是颈动脉发生夹层，颈部推拿按摩或刮痧诱发颈动脉夹层其实不罕见，医院神经外科以前也收治过类似病例。

为了尽快确诊病情，马医生为赵先生完善了头颈部CTA检查，果然发现右侧颈内动脉颅外段长段夹层，为了尽快明确夹层血管的情况，黄理金主任立即为赵先生安排了急诊脑血管造影检查，术中再次明确了右侧颈内动脉颅外段长度约7cm的夹层形成，在与家属充分沟通后，局麻下置入了一枚颈部血管支架，术后赵先生的病灶血管即刻得到了修复，术后恢复满意，未遗留明显神经功能障碍，现在赵先生已经准备出院了。回想起整个过程，赵先生和家人还是感觉后怕。

颈动脉夹层是中青年脑卒中患者重要诱因

黄理金主任提醒，颈动脉夹层是中青年脑卒中患者重要的病因。动脉夹层的形成包括动脉内膜撕裂和内膜瓣的形成，使得血液在血管层间渗透，引起动脉狭窄甚至完全阻塞管腔，导致缺血性神经系统体征的出现。颈部过伸、旋转或侧倾、多种体育活动、甩鞭样损伤、牵伸和颈部突发性移动、剧烈呕吐或咳嗽等小型创伤都可引起颈动脉夹层，颈部按摩或微不足道的颈部创伤，一直以来都是已知的引发颈动脉夹层的潜在机械触发因素。

黄主任建议市民尽量减少对颈部的按摩、刮痧等操作，若有需要一定要到正规医院进行评估或治疗，以防引发颈动脉夹层。若在这些操作后有脑卒中征兆，一定要及时就医。颈动脉夹层需要及时诊断、及时治疗，大部分病人可治愈。（全媒体记者周洁莹 通讯员游华玲）