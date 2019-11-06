科学落实健康中国战略：用数据支持聪明吃主食

我国是糖尿病大国，根据2017年国际糖尿病联盟(IDF)发布的最新糖尿病地图：中国糖尿病人群已达1.14亿居世界首位，健康中国战略更是对消费者饮食“控糖”提出明确要求。10月26日，由《生命时报》社主办的“科学健康吃主食”营养研讨会在京举行，现场来自营养学、食品科学、疾病预防、家用电器研究、米饭加工烹饪研究等相关领域的专家、学者、医生、科学家等齐聚一堂，通过解读饮食习惯、专家经验、科研中的数据支撑，专业解析主食摄取中如何正确、科学、有效控糖。

重点人群吃主食有讲究

北京中医药大学东直门医院内分泌科主任王世东

北京中医药大学东直门医院内分泌科主任王世东说：“血糖的变化除了与食材中的碳水化合物含量有关以外，还跟以下几个方面有关：1.纤维素含量，纤维素能包裹淀粉颗粒，延缓人体对淀粉的吸收;2.烹饪方法，以大米为例，煮成粥比米饭更容易迅速升高血糖;3.咀嚼程度，咀嚼越充分，吸收越充分;4.进餐顺序，先吃辅食后吃主食，能有效延缓血糖升高。主食并非引起糖尿病的原因，但主食的品种、进食和加工方式等会对血糖产生影响。”

王世东建议，糖尿病人应该从这以上几个方面控制好糖分的摄入，保持膳食平衡，少食多餐。

航空总医院心血管内科主任医师刘芳

糖尿病人对主食饮食有多项要求，那么，主食到底要不要吃呢?航空总医院心血管内科主任医师刘芳说：“关于心脑血管疾病控制最重要的一点就是控制体重，要少吃多运动。如果主食摄入过多、过精细化，就容易转化成脂肪在体内沉积下来，比较危险。但主食不仅提供能量，还有其他益处，比如薯类富含纤维素，对预防心脑血管病、缓解便秘有好处，因此一定要吃主食。”

普通人应重视吃主食

多项研究表明，主食的缺乏会对人体造成很大影响。1982-2012年的数据显示，摄入精制谷物太多、全谷物太少是造成我国心血管疾病的重要因素;全球不良饮食因素造成的疾病负担中，全谷物吃得太少更是高居第二位。

当前人们对谷薯类主食存在几大误区，比如，主食能量高，吃主食容易发胖;谷物升血糖，导致糖尿病等。

中国疾病预防控制中心营养与健康所研究员刘爱玲

中国疾病预防控制中心营养与健康所研究员刘爱玲表示：“现在我们主食吃得少了，动物性食物吃得多了，造成脂肪和能量摄入比较多。整个膳食结构不合理，就会带来慢性病。”

刘爱玲建议按照中国居民膳食指南推荐的摄入主食，即食物多样，谷类为主。“每日谷类的摄入量是半斤八两，一般的半斤是指年轻女性，并且推荐全谷物和杂豆类基本上占主食的三分之一。”

中国好米饭加工烹饪研究中心主任、博士、副教授王鲁峰

对于普通人如何吃对主食，中国好米饭加工烹饪研究中心主任、博士、副教授王鲁峰建议，根据个人饮食习惯中的辅食种类和比例调整。其中脑力劳动者应增加主食的摄入，因为大脑能耗主要来源于淀粉等碳水化合物水解成的葡萄糖，而淀粉主要来源于主食。

研讨会邀请苏泊尔营养烹饪高级工程师讲解虹吸式低糖电饭煲原理

科学吃主食：看数据

健康中国战略下，全民重视健康已成为共识。当下，针对消费者愈来愈强的低糖饮食需求，以苏泊尔为代表的家电生产企业研发出了低糖电饭煲，通过“虹吸低糖”等技术手段，将米水分离，通过压力洗米脱糖，使米饭中的淀粉含量降低。

近日，《生命时报》记者采访调研坐落在浙江杭州的苏泊尔测试中心，揭开低糖电饭煲研发原理。据了解，仅针对深度低糖模式，苏泊尔检测中心就要在不同米种、米量、电压等条件下进行500多锅的测试，研究电饭煲的效果，比如底部的焦化程度、夹生米情况等，不断优化改良。

浙江杭州苏泊尔测试中心

苏泊尔杭州基地研发部创新研究经理李泽涌说：“在降糖效果方面，采用什么技术实现降糖、选取怎样的金属(锅体、内胆等)加工方式、洗米洗多少次合适等等，我们都是在咨询了国内外多方科研院所和高校，经过反复测试后确定的。而在米饭口感方面，我们成立了20人左右的米饭品鉴专家组，他们会对低糖电饭煲在不同米水比等条件下的气味、外观、软硬度等进行口感盲测，从用户的角度提出改良建议。在这款低糖电饭煲上，我们拥有100多项专利。”

国际公认的检验和认证机构SGS测试的数据显示，苏泊尔虹吸式低糖健康IH电饭煲标准低糖模式下，米饭淀粉含量下降32%，还原糖含量下降79%;深度低糖模式下，米饭的淀粉含量下降46%，还原糖含量下降93%，碳水化合物能量下降46%。

据了解，第三方消费者调研机构抽样选取了全国各个地区、不同年龄段的1000人进行口感盲测，其中88%的人认为，标准低糖模式下，苏泊尔低糖电饭煲与普通电饭煲煮的米饭口感几乎无差别。

国务院学位委员会学科评议组成员、国家岗位科学家潘思轶

国务院学位委员会学科评议组成员、国家岗位科学家潘思轶说：“电饭煲的出现，让主食的烹饪方式变得越来越丰富。近些年，电饭煲的升级换代很快，能针对不同人群的不同口味、习惯，变换不同的烹饪方式。未来，不论哪种烹饪方式，都是为健康服务的。”

今年7月，为有效推进健康中国战略实施，《健康中国行动组织实施和考核方案》发布;今年10月，为进一步加强重大慢性病防治，减轻城乡居民高血压、糖尿病患者门诊用药负担，国家医保局、财政部、卫健委、药监局联合印发《关于完善城乡居民高血压糖尿病门诊用药保障机制的指导意见》;今年11月，为更好地应对我国老龄化社会发展，国家卫健委等8部分联合出台《关于建立完善老年健康服务体系的指导意见》，是我国首个关于老年健康服务体系的指导性文件。关注全民健康，依靠发动全社会力量行动。