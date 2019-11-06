入秋后天气变凉，运动的人也多了起来，但一些人由于没能及时补充电解质，出现四肢发软等低钾症症状。专家提醒，剧烈或长时间运动后要及时补充含矿物质的水，小心低钾症来袭。

低钾症是电解质紊乱的一种，除了导致肌无力，还可造成恶心、呕吐、腹胀、麻痹性肠梗阻，甚至心脏停搏。为什么有些人运动后会出现低钾症？除了没有及时补充电解质外，还和以下因素有关：运动过程中大量出汗，导致钾从皮肤排泄增多；运动时肾脏排钾增加，尿中钾的排泄增加；剧烈运动使糖的无氧酵解增加，乳酸等酸性物质生成过多，钾由肌细胞内转移至细胞外。因此，使用胰岛素的糖尿病患者、甲亢患者、使用口服利尿剂或含有利尿剂成分药的患者，运动中和运动后更要及时补充电解质。

此外，运动中和运动后补水以少量多次为宜，淡盐水最好，也可以喝点含钠、钾元素的运动饮料，但不能太甜，避免血糖迅速升高，造成血钾进一步减少。若出现低血钾症状，应及时就医。