运动后腿软小心低钾
崔玉艳
入秋后天气变凉，运动的人也多了起来，但一些人由于没能及时补充电解质，出现四肢发软等低钾症症状。专家提醒，剧烈或长时间运动后要及时补充含矿物质的水，小心低钾症来袭。
低钾症是电解质紊乱的一种，除了导致肌无力，还可造成恶心、呕吐、腹胀、麻痹性肠梗阻，甚至心脏停搏。为什么有些人运动后会出现低钾症？除了没有及时补充电解质外，还和以下因素有关：运动过程中大量出汗，导致钾从皮肤排泄增多；运动时肾脏排钾增加，尿中钾的排泄增加；剧烈运动使糖的无氧酵解增加，乳酸等酸性物质生成过多，钾由肌细胞内转移至细胞外。因此，使用胰岛素的糖尿病患者、甲亢患者、使用口服利尿剂或含有利尿剂成分药的患者，运动中和运动后更要及时补充电解质。
此外，运动中和运动后补水以少量多次为宜，淡盐水最好，也可以喝点含钠、钾元素的运动饮料，但不能太甜，避免血糖迅速升高，造成血钾进一步减少。若出现低血钾症状，应及时就医。
- 人民健康APP
- 人民好医生APP
健脾消食常吃5种酸性食物 醪糟能健胃益肺 醪糟由熟糯米发酵而来，是我国很多地区的传统特色美食，又名酒酿、酒糟、米酒、甜酒、甜米酒、糯米酒、江米酒、伏汁酒，米酵子等。我国古代就有“人参补气，米酒养人”的说法。李时珍在《本草纲目》中记载：“米酒可止痛去积，暖胃健脾，多唾温心，常饮可使皮肤润滑有光泽。”中医典籍《神农本草经疏论》记载：“醪糟补脾胃、益肺气之谷。脾胃得利，则中自温；温能养气，气顺则身自多热，脾肺虚寒者宜之。”因此，醪糟被很多人视为老祖宗留下的好食物。 【详细】
肌肉锻炼降低癌症风险 滋阴补肾常按这穴位 人到中年，身体肌肉的数量和质量开始逐渐减少，到老年后，肌肉的力量越来越小。除了心肺耐力锻炼之外，肌肉力量的练习也很重要，它是长寿的重要因素。近日，美国内布拉斯加大学的一项研究表明，强化肌肉锻炼有助预防癌症，可降低两成癌症的死亡风险。【详细】
热门点击排行榜
联系我们
|
人民健康网微信
微信号：rmwjkpd
公众号：人民网健康
|
人民健康网微博
微博昵称：
人民网健康卫生频道
|
电话：010-65363613/14
邮箱：health@people.cn