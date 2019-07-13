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糖友不能瞎运动 运动处方有这三点！

2019年07月13日09:44 来源：人民网-健康时报

　　适当运动有利于糖尿病的控制，所以许多糖友都把适当运动作为糖尿病综合治疗的措施之一。但毫无节制地、过了头的运动，非但无益于健康，反倒增加高血糖、低血糖的发生率，使糖代谢更加紊乱。

　　糖尿病是代谢性疾病，就是因为在能量代谢方面存在缺陷，因此在开始实施运动计划前，控制好血糖是十分重要的。原则上糖友是不宜参加对抗性的比赛和剧烈的无氧运动的。在血糖波动很大的情况下运动，将会使本已脆弱的代谢调节更加紊乱。

　　应用胰岛素注射的1型糖友、部分2型糖友以及其他类型的糖友，在进行运动时不注射胰岛素或胰岛素剂量不足，体内激素的平衡便会偏向五个升血糖的激素来拮抗胰岛素，使体内胰岛素更显不足，加之胰岛素不足减少了运动肌肉对糖的摄取与利用，最后导致高血糖的出现，血中游离脂肪酸浓度升高，甚至会诱发糖尿病的急性并发病之一，酮症或酮症酸中毒。

　　由此可见，胰岛素不足时的运动不当，会导致血糖升高。另外，由于运动本身可加速胰岛素吸收的速度，使其发挥更有效的作用，因此在过度不适当的运动时，引起低血糖的现象，这比引起高血糖现象更多见。

　　相当一部分的2型糖尿病患者，是用口服降糖药物控制血糖的。机体仍保留着调节激素平衡的能力，所以能与非糖尿病患者一样运动。但要知道多数口服降糖药物，有延迟降糖的作用。如果长距离跑步、骑自行车，运动时间过长则有发生低血糖的危险存在，千万小心，糖友应选择一些有氧运动，如慢跑、骑自行车、爬山、爬楼梯、游泳、跳舞、打太极拳以及一些小球类活动，这些运动强度低，持续的时间可长些，只需重复一定的动作，对技巧的要求不高，容易被运动者掌握。

　　另外，建议糖友要为自己开出一张运动处方，这张处方应包括的内容有：

　　1.建立健康护理小组，组长为自己。家属、熟悉自己病情的医生、病友为组员。

　　2.根据自己的状况，制作出运动的强度、持续时间频率和项目，监测运动后的效果及运动中的保护措施等。在做运动时做好循序渐进，一开始运动的强度不要过大。

　　3.每次运动时间应该控制在30~60分钟以内，坚持每周运动3~5次。（内蒙古自治区人民医院内分泌科主任医师 李冬梅）

(责编：蔡熊更、崔元苑)


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