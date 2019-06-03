糖尿病患者需养成良好饮食习惯、持续进行血糖监测

在过去，糖尿病可能是许多人没有听过的词，或是有些人眼中的“富贵病”，但近几十年来，全球糖尿病的病例数和患病率都在逐年上升，并有年轻化的趋势，而中国已成为全球糖尿病第一大国，越来越多的人开始感受到糖尿病的“威力”，专家们也纷纷呼吁糖尿病患者科学管理疾病、持续进行血糖监测。

“国民 GI 健康美食家”林依轮直播制作金瓜五谷饭

6月1日，雅培辅理善瞬感中国上市两周年举办“瞬感自由，随心实现”活动。活动现场，“国民 GI 健康美食家”林依轮进行直播，携手糖友一起跟水煮菜说“拜拜”。为了帮助糖尿病患者更好地了解低GI（血糖升糖指数）食物，养成良好的饮食习惯，林依轮现场与糖友分享了健康又美味的金瓜五谷饭食谱，亲身示范如何既“大饱口福”又有效控制血糖。林依轮表示：“我一直比较关注饮食和健康，也希望可以带领糖友一起积极健康地享受生活、享受美食。其实血糖问题不可怕，可怕的是没有科学地对待和树立正确的观念。只要合理饮食，保持积极的心态，经常锻炼，我们都可以‘瞬感自由，随心实现’。”此外林依轮还鼓励大家随时了解自己的血糖变化，更好地进行糖尿病的及时监测和精准管理，在保证血糖平稳的同时，享受美食的乐趣，畅享生命精彩。

活动现场，营养师也谈到了合理膳食对于糖尿病人管理健康的重要意义：“病从口入这话对糖尿病患者来说再贴切不过，吃得不合适，胰岛素分泌不正常，血糖就会升高。因此，糖尿病人更应该养成良好的饮食习惯，多喝水，多吃一些如高纤维粗粮的低GI食物，从而有效地控制血糖增长，更好地享受生活。”

据了解，辅理善瞬感?（FreeStyle Libre）扫描式葡萄糖监测系统的推出，颠覆了传统的血糖监测方式，让糖尿病人从日常指尖采血的痛苦和不便中解脱出来。使用者只需扫描置于手臂上部背侧的传感器，便可随时随地测血糖。此外，瞬感扫描仪还可提供最多近90天的完整的葡萄糖图谱（AGP），为医生制定精准治疗方案提供可靠的参考依据。