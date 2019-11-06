中华医学会计划生育学分会青年委员 韩世愈

作为女性“护理”产品，药物或香味卫生巾和私处护理液常打着“除菌、除味、止痒、消炎、滋润”的旗号。这些看似“高大上”的作用真的有用吗？

首先，药物或香味卫生巾添加了不同类型的药物、香精、添加剂，有的喷涂了中草药液。对于本身有炎症的女性，正规的药用卫生巾能在一定程度上洁净阴部、辅治妇科疾病。但人的体质各异，有些药物卫生巾可能会破坏私处的酸碱平衡，造成菌群失调，妨碍其自我免疫和清洁作用，反而更易受到细菌侵害。香味卫生巾虽然能在一定程度上遮掩异味，但私处有异味多是疾病或清洁不当引起的，单纯遮掩而不处理，会使情况恶化。且香味是化学物质发出的，贴身用很可能造成过敏、瘙痒等问题。其实，卫生巾只要材质过关，选普通棉柔，无香无药物成分的就够了。使用时勤换，保证洁净，就能预防妇科疾病。非经期不要常用护垫，其表层的化学纤维常保持温暖、潮湿更易滋生细菌。

此外，很多女性都信任阴部洗液，认为比清水洗的干净。阴道内存在大量阴道杆菌，使阴道内形成酸性环境，可抑制各种致病菌的生长繁殖。若频繁使用洗液清洗，就会将阴道杆菌杀灭，酸性环境改变，致病菌就会乘虚而入，引起妇科疾病。宣称能消炎治病的洗液更是夸大其词，有些产品号称含有益母草等中草药，但这些药物基本需要口服才有用，外部清洗很难通过皮肤吸收。私处护理用清水就好。健康的成年妇女只要注意外阴卫生，如勤洗勤换内裤，不洗盆浴，小便后用卫生纸擦干，不与他人合用浴巾，每天洗澡时用清水清洁外阴等，就是最好的护理方式了。