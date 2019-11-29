高锰酸钾 防不了阴道炎

高锰酸钾，俗称灰锰氧，是一种易溶于水的强氧化剂，可以杀灭细菌，为家庭常备的外用消毒药，用于擦伤等一般的外伤消毒。有些女性为了预防阴道炎，会用高锰酸钾溶液冲洗来保持阴道清洁。这种做法是极其错误的，不但不能预防，还可能致使阴道菌群紊乱而诱发阴道炎。

正常情况下，女性阴道内生存着大量对人体有益的乳酸杆菌。乳酸杆菌能利用女性阴道鳞状上皮坏死脱落细胞中的糖原，将葡萄糖转化为乳酸，从而使阴道保持酸性环境。这种酸性环境有助于维持正常的阴道菌群，并抑制病原微生物的生长，形成一道能够防止致病菌在阴道内繁殖的天然屏障。

由于高锰酸钾杀菌作用强，如果经常使用它冲洗阴道，会使阴道中大量的乳酸杆菌被杀死，从而破坏阴道菌群保持的酸性环境，致使一些致病菌乘虚而入并大量繁殖，诱发阴道炎。特别是绝经后的女性，由于卵巢功能减退，阴道黏膜变薄，阴道乳酸杆菌已相对减少，滥用高锰酸钾更容易诱发老年性阴道炎。

既然不能用高锰酸钾溶液冲洗来预防阴道炎，那么可以用它来治疗阴道炎吗？这要看是何种病原菌引起的阴道炎。根据病原体不同，阴道炎通常分为细菌性、滴虫性和霉菌性三种。细菌、滴虫等病原微生物不适宜在酸性环境中生长，容易被高锰酸钾杀灭，所以可以用高锰酸钾水溶液坐浴作为细菌性阴道炎、滴虫性阴道炎的辅助治疗。而霉菌性阴道炎主要由念珠菌引起，这种菌可寄生在阴道中，在机体抵抗力降低或长期大量应用广谱抗生素等时，念珠菌会因菌群紊乱而大量繁殖，就会出现霉菌性阴道炎。这时如果用高锰酸钾治疗，非但不能抑制霉菌繁殖，有时甚至会加重病情。碱性环境不利于念珠菌生存，因此对于霉菌性阴道炎，可用2％~4％的碳酸氢钠溶液冲洗外阴及阴道作为辅助治疗。

最后提醒，坐浴时，要注意配制浓度（1克高锰酸钾配5000毫升水，搅拌均匀），避免浓度过高灼伤皮肤。▲