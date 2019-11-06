儿童正畸治疗误区知多少

正畸是指矫正牙齿、解除错牙和畸形。近些年，随着人们对口腔健康和牙齿美观的重视，儿童正畸的需求日益增长。不少家长早早地发现了孩子的牙齿问题，倾向于“从小抓起”。那么，儿童正畸有什么误区，遇到孩子的牙齿出现不整齐、不对称等问题该如何处理呢？

【病例】

一位母亲带着12岁半的女儿来咨询牙齿矫正，自述：孩子龅牙，因为上牙太突出了。医生临床检查后发现，女孩的下巴颏过于短小（正畸术语为“下颌后缩”），上牙只是稍稍突出，同时牙列拥挤，上牙列宽度有些狭窄（正畸术语为“牙弓狭窄”）。也就是说，孩子龅牙的主要病因并不是上颌骨和上牙列太靠前了，而是下颌骨和下牙列太靠后了，使得下牙相对于上牙位置靠后，进而出现了龅牙。

拍摄正畸专业的X片后，进一步证实了女孩的主要问题是下颌后缩，同时从颈椎发育程度上估测出孩子颌骨的生长发育已基本完成。医生问孩子母亲，一年前没有发现孩子龅牙吗？她说那时孩子就有龅牙，但因为乳牙没有换完，加上家里事情太多，就给耽误了。

这其实是一个非常典型的临床病例，女孩如果一年前到正畸专业门诊进行早期矫治，就可以利用下颌骨的生长发育并配合矫治器改善下颌后缩问题。但现在孩子的颌骨生长已基本定型，即使进行矫正，也不能很好地解决下颌后缩问题，需要通过拔牙等复杂的正畸治疗才能改善，而且矫正后的脸型很可能不理想，与早期治疗的效果相比可谓天壤之别。

误区一

找口腔全科医生就能治

首先要强调的是，有关孩子牙齿的矫正问题不是找到口腔科就行，而要去找正畸专科医生，而不是口腔全科医生。

口腔全科医生对牙颌畸形的发生机理不甚了解，对儿童牙齿和颌骨的生长发育涉猎不多，自然对牙颌畸形的最佳矫治时机、矫治方法不熟悉，有可能延误孩子的矫治。在正畸门诊中，曾经发生过这种状况：给孩子补牙的医生同时在矫正孩子的牙齿，由于诊断和矫治方法有误，导致孩子牙齿的问题愈发严重，再找到正畸医生时为时已晚。

每个孩子牙齿、颌骨的畸形都是个性化的，针对这些问题的早期矫治方法和矫治器也应是个性化的。儿童牙齿和颌骨的生长发育，以及各种牙颌畸形的矫治，是口腔正畸专科医生研究和关注的重点内容。只有正畸医生才能综合评估孩子牙齿、颌骨畸形的类型和程度，及其生长发育状况，做出正确的诊断，并采取有针对性的早期矫治。

所以，当发现孩子牙齿长歪了或长不出来了，应该到口腔医院的正畸科或口腔门诊的正畸专业就诊。

误区二

乳牙还没换完不能矫正

“乳牙还没有换完不能矫正”这个观念在许多人心中根深蒂固，其中甚至包括一些口腔科医生。

事实上，有些牙齿畸形可以等，有些则不能等，因为最佳矫治时机稍纵即逝。比如，下兜齿、脸歪等影响颌骨生长发育的畸形需要早期矫治。再比如，有些小学生会有一些口腔不良习惯，如嘬手指或咬手指、吐舌头或用舌头舔新牙、咬下嘴唇等，这些习惯必须及时纠正，否则会影响颌骨和牙齿的正常发育，导致畸形出现。

儿童换牙时出现的一些问题也需要尽早矫治。不少父母带孩子来看医生的原因就是乳牙掉了好长时间，却看不到恒牙长出来。其实是因为孩子的恒牙在生长过程中出现了问题，无法自行萌出（阻生牙）。这些情况都需要在发现后尽快看医生以明确诊断，尽早进行矫治。

考虑到孩子对于正畸治疗的配合能力，一般女孩在4岁左右、男孩在5岁左右就可以开始早期矫治，最晚不要超过8岁。

还有些孩子长期患有过敏性鼻炎、扁桃体和腺样体肿大，影响到鼻子的正常呼吸，多需张嘴呼吸，长此以往也会产生较为明显的颌骨和牙齿畸形。这类问题需要先到耳鼻喉科诊治鼻炎、切除肿大的扁桃体和腺样体，使呼吸道通畅，然后再找正畸医生矫正。

误区三

矫正越早越好

与“乳牙还没有换完不能矫正”的观点形成鲜明对比的是，有些父母对孩子的牙齿畸形过于焦虑，总想尽早矫治。父母的心情可以理解，但还得视具体情况而定。

像上面提到的下兜齿、脸歪、口腔不良习惯（咬指、吐舌等）、口呼吸、阻生牙和多生牙等需要早发现、早治疗。对于下巴颏过短（下颌后缩畸形），应等到孩子的生长发育高峰期来临时矫治，这样可以获得事半功倍的效果。一般女孩的生长发育高峰在10岁至12岁，男孩会比女孩晚两年，其生长发育高峰多在12岁至14岁之间。

此外，在儿童牙齿替换时期出现一些暂时性的牙齿“畸形”不必担心，如上颌大门牙（中切牙）间有牙缝，上颌小门牙（侧切牙）牙冠向两旁撇出等。这是因为当中切牙萌出时，其牙根受到尚未萌出的侧切牙的挤压，侧切牙的牙冠顶着中切牙的牙根，造成中切牙向两侧倾斜，出现牙缝。不过“兄弟”分家的时间不长，等侧切牙萌出之后，对中切牙的牙冠也会造成挤压，届时两个门牙会逐渐向中间靠拢，最终回归正确的位置。

儿童换牙期间最常见的就是前牙长得里出外进、不整齐。这些主要是因为颌骨尚未发育成熟，新长出的恒牙比脱落的乳牙大了不少，原先乳牙的空间不能满足需要，于是牙列中出现了“供需”矛盾，几个新长出的恒牙只好委屈一下。随着上下颌骨的发育进入生长高峰期，牙弓会随之增大。“家”变大了，原先挤在一起的恒牙也会自动调整位置，不再拥挤。

所以，多数牙列拥挤的情况都可以等到乳牙换完后视情况进行正畸治疗，这既可以缩短矫治疗程，又可以节省矫治费用，还能获得较好的疗效。乳恒牙替换时期可以说是儿童要经历的一个“丑小鸭”阶段，家长不要过分着急，不少牙列拥挤的情况在颌骨发育好后也能自行变好。

误区四

乳牙坏了不用治

有不少人认为乳牙今后要被恒牙替换，坏了不碍事。这个观点是错误的。乳牙虽然在口腔中只停留相对短暂的一段时间，却有重要的作用。

乳牙不好会直接影响儿童的进食和对食物的咀嚼消化，进而不利于孩子的生长发育。乳牙的健康对儿童颌骨的发育也非常重要。乳牙坏了（多数是龋齿）不及时补牙，儿童就不愿用有坏牙的一侧牙齿吃饭，日久天长养成偏侧咀嚼的不良习惯，会导致颌骨发育畸形、脸歪（颜面不对称）。有些孩子由于不当的喂养方式，导致上前牙坏了（多为乳牙的奶瓶龋），没有及时治疗，结果在孩子年龄很小的时候就没有上前牙了。这很可能导致日后下兜齿的发生。乳牙坏了没有及时治疗，还会引起牙根发炎，进而干扰紧挨其下的恒牙牙胚的发育。

乳牙是恒牙的萌出向导，缺乏引导的恒牙要么长不出来，要么向错误的方向生长。乳牙的存在可以为日后的恒牙提供栖身之处，如果它过早坏了或脱落，相邻的牙齿就会占据这个空间，造成后续替换的恒牙无处容身，导致牙齿要么长歪要么长不出来（阻生牙）。

所以，乳牙坏了应及时治疗，尽可能保留而不要轻易拔掉。如果乳牙已经坏到必须要拔掉，应请正畸医生检查，并制作相应的空隙保持器放置在拔掉的乳牙部位，以防相邻牙齿移动，为今后在此地长出的恒牙保留空间。空隙保持器有各种类型，由正畸专科医生根据儿童牙齿颌骨的发育情况来选择使用。

要想儿童牙齿健康发育，家长首先要提高保护孩子乳牙的意识，定期到口腔门诊检查牙齿，其次是发现牙齿发育有异常及时找正畸医生进行专业诊治，为孩子今后的“一口好牙”打下基础。

（作者：北京大学口腔医院正畸科主任医师、教授）