专家解读电子烟健康隐患：“戒烟”是误导 青少年需远离

人民网北京11月6日电（董童 杨迪）使用电子烟到底能否成瘾，其又存在多大危害性，是否具有企业宣传时称作“传统香烟”替代品的功效？为让广大消费者进一步了解电子烟，人民健康邀请到北京大学人民医院心研所所长、中国控烟协会会长胡大一，原中国预防医学科学院院长、新探健康发展研究中心原主任王克安等专家做客人民网，面向广大消费者进行深入解读。

15至24岁人群电子烟使用率最高 近半靠网购

几天前，国家烟草专卖局和国家市场监督管理总局联合印发的《关于进一步保护未成年人免受电子烟侵害的通告》中，敦促电子烟生产、销售企业或个人及时关闭电子烟互联网销售网站或客户端；敦促电商平台及时关闭电子烟店铺，并将电子烟产品及时下架；敦促电子烟生产、销售企业或个人撤回通过互联网发布的电子烟广告。并强调各级烟草专卖行政主管部门、市场监督管理部门应切实加强对本通告的宣传贯彻和执行，保护未成年人免受电子烟的侵害。

事实上，早在2018年9月，国家市场监督管理总局、国家烟草专卖局就曾联合发布《关于禁止向未成年人出售电子烟的通告》，其中指出大部分电子烟的核心消费成分是经提纯的烟碱即尼古丁，未成年人吸食电子烟存在重大健康安全风险，市场主体不得向未成年人销售电子烟。但此前电子烟市场依然销售火爆。

中国疾病预防控制中心发布的《2018年中国成人烟草调查结果》（以下简称“调查结果”）显示，在我国15岁及以上人群中，48.5%的人听说过电子烟；5%的人曾使用过电子烟，现在使用电子烟的比例是0.9%。据此推算，我国15岁及以上人群使用电子烟人数约为1000万。

调查结果同时指出，目前使用电子烟的人群主要以年轻人为主，其中15岁至24岁年龄组的使用率最高，约为1.5%。其获得电子烟的途径主要是互联网，比例达45.4%。值得关注的是，与2015年相比，听说过电子烟、曾经使用过电子烟，以及现在使用的比例均有所提高。

“烟草对健康的危害已非常明确，为什么还有烟民不戒烟？因为他们对于烟草危害的认识缺乏紧迫感，这一点非常值得关注。”北京大学人民医院心研所所长、中国控烟协会会长胡大一强调。

电子烟亦称“电子尼古丁传送系统” 具有成瘾性

对于“通告”中指出，电子烟作为卷烟等传统烟草制品的补充，存在较大的安全和健康风险的问题，专家向人民健康进行了详细解答。

原中国预防医学科学院院长、新探健康发展研究中心原主任王克安在介绍电子烟原理及主要成分时指出，电子烟被世界卫生组织称为“电子尼古丁传送系统”，主要由烟具和烟液或烟油组成。烟具实际是一个电子加热装置, 烟液主要成分是不同浓度的尼古丁盐、调味剂和如丙二醇或甘油等溶解添加剂的溶剂，通过加热装置将烟液转化为气溶胶让使用者吸入。

“电子烟的危害性可以概括为四个方面。”王克安表示，首先是成瘾性物质的危害。电子烟中主要成分是尼古丁，在烟盒上被标为烟碱，是一种成瘾性物质，已被列入我国《剧毒化学品目录》。尼古丁成瘾是一种疾病,过量摄入可危及生命。年轻人使用含尼古丁的电子烟很可能会成瘾，而且发展成卷烟吸食者。另外，尼古丁对大脑处于发育过程中的青少年或婴幼儿会造成损害，产生如学习障碍，焦虑等不良后果；

其次是电子烟释放的气溶胶中含有乙二醇和醛类物质。烟草特有亚硝胺和挥发性有机化合物，以及多环芳香烃、金属、硅酸盐颗粒等，这些物质中的许多成份是已知的致癌物质；

再次是电子烟可引发如癫痫、哮喘、过敏等疾病，长期使用会增加患慢性阻塞性肺病、肺癌、心脏病和中风等疾病风险。

最后就是电子烟企业为增加产品吸引力，在将烟具设计得漂亮时尚的同时，往烟液里加入了如巧克力、咖啡、柠檬、草莓等不同风味调味剂及添加剂，吸引年轻人注意力后，让他们进一步使用电子烟。这些添加剂或调味剂在加热后会产生有害物质，存在健康风险。

电子烟“戒烟”是误导 需选择正规治疗途径

在广大消费者眼中，电子烟最初是以“传统香烟替代品”的面目示人，上市伊始就被生产厂家冠以“戒烟”“不上瘾”等功效进行宣传。

王克安介绍，电子烟最早从上世纪末开始出现，当时还不太流行，现在使用电子烟的人逐渐增多了，最近几年发展非常快，特别是在美国、欧洲以及其他一些国家，吸电子烟的人数增长速度很快。说电子烟低危害，这是电子烟厂商的一个误导。

“社会上一些宣传说电子烟是无害的，或者是‘环保’的。但实际上，电子烟有害健康是毫无疑问的，声称电子烟比传统烟的健康危害要小，并没有长期观察的结果作为依据。”王克安强调。

对于很多烟民将电子烟作为戒烟替代品的观念，胡大一认为这是非常错误和荒谬的。他指出，电子烟无助于烟草依赖戒烟，反而会加重尼古丁成瘾状态。世界卫生组织曾发布报告表示，没有充足证据表明电子烟有助于戒烟。吸烟者只有完全戒除尼古丁，才能最大程度健康获益。

王克安举例补充道：“与新鲜的空气做个对比，电子烟生成的气溶胶的PM1.0指标值，可以比新鲜空气高出14-40倍，PM2.5值可以高出6-86倍。另外，尼古丁的含量可以高出10倍甚至超过100倍。乙醛含量可以高出2-8倍，甲醛含量可以高出20%。有些金属的含量，如镍、铬，甚至比传统卷烟的含量还要高。”

电子烟的危害还包括二手烟问题。王克安称，电子烟烟液加热产生气溶胶就会有二手烟，这是一种新的空气污染源。不仅吸烟者本身会入吸入这种释放物，周围不吸烟的人也会成为二手烟受害者。

一位不愿透露姓名研究员向人民健康介绍，世界卫生组织不建议将电子烟作为辅助戒烟工具，我国的临床戒烟指南也没有将电子烟作为辅助戒烟工具进行推介，临床医生更不会建议吸烟者使用电子烟来戒烟。目前有效的戒烟方法只有戒烟咨询、药物治疗和行为干预等方法。

这位研究员进一步补充说，现在市场上的电子烟中，尼古丁含量差异很大，有一部分是含高浓度尼古丁产品。如果想戒烟的人使用高浓度尼古丁电子烟，不但无法通过电子烟脱离和戒掉尼古丁，反而会导致成瘾度增加。他建议，戒烟者应拨打戒烟热线或前往戒烟门诊咨询专业医生，接受系统治疗，使用已被证明有效的方法提高戒烟成功率。

电子烟可引发多种疾病 青少年需远离

电子烟还会引发多种疾病。胡大一指出，国外的研究报道显示，电子烟可以可导致冠心病、心肌梗死、肺癌以及包括哮喘、卒中在内的其他肺部疾病。同时有多项国外的动物实验证明，电子烟还可引发肺癌、膀胱癌。

为让大众认清电子烟的危害，王克安列举了国外的详实数据。他介绍，最近美国发生了有关电子烟引起的肺部损伤病例，也是一个公共卫生事件。截至到10月29日，美国报告了近1900个病例，其中死亡37例。通过对在发病前3个月曾经用过电子烟的近900个病例进行调查，发现这些人当中只使用含四氢大麻酚电子烟的占34%，只使用含尼古丁电子烟的占11%，也有两种混用的。四氢大麻酚是大麻的主要成份。电子烟本身可以引起一些疾病，对健康是有害的。

胡大一提示网民，女性怀孕期间吸电子烟也是不安全的。悉尼科技大学的研究发现，孕妇吸用电子烟会增加婴儿过敏哮喘的风险和哮喘的严重程度。他向广大网民发出疾呼，电子烟不是安全烟，不是健康烟。要戒烟就是不吸烟，不吸二手烟、不吸电子烟。

“我国目前电子烟流行的人群主要是青少年，年龄在15至24岁，这个非常值得关注，应该引起社会的充分重视。”胡大一强调，健康中国一定要从青少年抓起，为了实施健康中国行动战略，实现控烟行动目标，我作为医生，希望全社会都关注和认知电子烟的危害。特别呼吁青少年要远离传统烟草，也远离电子烟。同时，强烈呼吁严禁向未成年人销售电子烟。

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