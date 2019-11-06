清理整治电子烟 线上线下行动同步开启

人民网北京11月6日电（董童 杨迪） 近日，国家烟草专卖局、国家市场监督管理总局发布了《关于进一步保护未成年人免受电子烟侵害的通告》（以下简称“通告”）。通告发出后，11月4日，国家卫生健康委邀请专家做客人民网访谈，面向广大网民对电子烟的危害进行解读。与此同时，国家烟草局以及北京市相关监管部门也迅速展开了电子烟的清理整治行动。

国家烟草局进行电子烟监管专项部署

5日晚间，新华社报道称，各级烟草专卖监管部门对电子烟监管进行专项部署，多措并举，对通过互联网推广和销售电子烟的行为开展监管。

据国家烟草专卖局专卖监督管理司有关负责人介绍，通告发布后，各地烟草专卖监管部门迅速行动起来，按照通告要求督促电商平台和电子烟企业。同时，联合相关执法部门开展对中小学周边的清理整治，严厉查处实体店向未成年人售卖电子烟行为。

“截至目前，部分电子烟企业已经在自建网站撤销了电子烟产品销售链接，十余家电商平台已下架全部电子烟产品，更多的电子烟生产、销售企业和电商平台已明确表态将严格按照通告要求及时关闭电子烟互联网销售网站、客户端和店铺，下架电子烟产品，撤回通过互联网发布的电子烟广告。”这位负责人表示，但部分电商平台仍将电子烟作为“双十一”促销产品，消费者依然可以在线上购买电子烟产品；一些社交媒体上仍有大量电子烟相关账号和信息。

这位负责人进一步介绍，重点地区烟草专卖监管部门正在与相关执法部门联合约谈主要电商平台，督促其及时关闭电子烟店铺，下架电子烟产品。烟草专卖监管部门还将建立全网动态监测机制，加强网络监测，全面检索互联网电子烟产品相关信息。国家烟草专卖局将采取更加严格的监管措施，依法查处违法违规制售电子烟行为。

保护未成年人是现阶段电子烟监管重点

据国家烟草局调查，目前国内电子烟市场混乱，产品质量参差不齐，大量产品存在不安全成分添加、烟油泄漏、劣质电池等严重质量安全隐患。特别是一些电子烟企业，为提高产品吸引力，随意添加各类添加剂，以改变电子烟口味和烟油颜色，对消费者，特别是未成年人身心健康产生严重危害，现阶段我国针对电子烟的监管重点在于保护未成年人。

对此，国家烟草专卖局专卖监督管理司负责人陆捷在接受中央电视台《经济信息联播》采访时表示：“对实体店向未成年人销售电子烟的行为，我们要加大市场监管和执法力度。尤其是中小学周边实体店，要进行清理和整治。我们也发现，广大青少年主要是通过互联网知晓、购买、接触到电子烟，而且电子烟在互联网上的广告，宣传的都是时尚、年轻等概念，对青少年的危害比较大。相关企业必须全面落实通告的要求，下架网上的电子烟产品，关闭电子烟销售网站和客户端，撤回互联网的电子烟广告，有效地维护未成年人和消费者的合法权益。”

“我国目前电子烟流行的人群主要是青少年，年龄在15至24岁，这个非常值得关注，应该引起社会的充分重视。”北京大学人民医院心研所所长、中国控烟协会会长胡大一在做客人民网访谈时强调，健康中国一定要从青少年抓起，为了实施健康中国行动战略，实现控烟行动目标，希望全社会都关注和认知电子烟的危害。特别呼吁青少年要远离传统烟草，也远离电子烟。同时，强烈呼吁严禁向未成年人销售电子烟。

陆捷介绍，在最近一年来的执法实践中，监管部门发现很多电子烟企业以年轻人作为互联网营销重点，用帮助戒烟、健康无害等违背客观事实的宣传误导消费者，为监管带来了难度。但是，今后对电子烟产品的市场监管力度还将加大。

多个省市约谈相关企业 线上线下同步开启整治行动

人民健康搜索一些电商平台发现，截止6日上午8点，已经有多数电商下架了电子烟产品。据了解，自通告发出以来，北京、浙江、上海、深圳等多个省市已经约谈电商平台以及相关电子烟网络销售渠道。下一步，国家烟草局还将联合多个相关执法部门，进一步加大工作力度，依法查处各类违法行为。

在北京市的约谈现场，北京市市场监督管理执法协作处处长玄洪波在接受中央电视台《经济信息联播》采访时介绍：“今天约谈的有电商平台、搜索引擎和社交平台，我们想通过加强事前指导，敦促企业按照通告要求，切实履行主体责任。”

北京市监管部门根据企业类型的不同，提出了具体要求。以搜索引擎为例，除清理和屏蔽含有涉及电子烟的关键词搜索，还要求清理自然搜索结果下电子烟销售的网站链接。北京市烟草专卖局监督管理处处长罗明录指出：“我们制定了具体的时间表。在本周四之前，这些企业都会给我们反馈他们的具体措施。

而对于社交平台上个人账户的推销，北京市监管部门表示，相关行为也将被视为广告，同样需要清理。

对此，一企业代表说：“在我们平台上面，对于一些比较知名的电子烟品牌，包括直接搜索一些电子烟相关关键词，我们已经屏蔽掉了。接下来，我们对于电子烟的整治可能集中在直播带货这一部分。”

另据了解，在线上加强监管的同时，北京也在线下同时发力。位于北京市朝阳区的一家便利店因周边几百米有一所小学和两所中学，就接到了监管部门下发的通告。店员介绍，在5日早上，香烟柜台刚刚贴上了“不向未成年人销售电子烟”的告示。

北京市朝阳区烟草专卖局专卖监督管理科科长张强表示：“针对未成年人的售烟行为也是明令禁止的，不仅包括传统的卷烟，也包括现在的电子烟。”

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