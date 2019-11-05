中国社会科学院研究成果发布：国内互联网医疗服务供给量持续提升
11月4日，中国社会科学院健康业发展研究中心、银川互联网+医疗健康协会、中国医学论坛报，在北京共同发布了“2019 全国医院互联网影响力排行榜”。该榜单为中国社会科学院健康业发展研究中心“医院互联网影响力课题组”的研究成果，已连续发布四年。研究显示，国内互联网医疗服务供给量正在不断增加，网络医疗服务的可及性越来越高。
“2019 全国医院互联网影响力排行榜”发布会现场
健康业发展研究中心以好大夫在线平台的患者真实行为数据为基础，进行大数据分析，得出2019年度29个专科领域，患者线上线下就医选择的综合排名。从提供服务的医院医生资质来看，上榜医院、科室主要以国家级医疗中心和临床重点专科为主。截至2019年10月，线上服务量排名前三的医院分别是北京协和医院、上海交通大学医学院附属第九人民医院和复旦大学附属华山医院。
中国社会科学院人口与劳动经济研究所党委书记钱伟，在介绍研究背景时指出，社会经济发展与人口老龄化背景下，百姓对医疗健康的需求日益增长。我国医疗资源，尤其是优质资源相对短缺，且分布不平衡。这一供需矛盾急需新技术、新方式加以应对。互联网加医疗健康的创新，已成为实施健康中国战略的重要内容。
中国社会科学院健康业发展研究中心副主任、医院互联网影响力课题组组长陈秋霖在发布会上表示，医疗是信息严重不对称的行业，人们更多是通过医生、医院的口碑来做出选择。医生、医院通过提供优质的医疗服务以形成好口碑，好口碑又能通过互联网加速传播和扩散，提高医生、医院的互联网影响力。
中国医学论坛报副总编辑郑桂香认为，随着医疗机构与互联网第三方平台不断的融合互补，老百姓获得的线上线下就医服务正在形成完整的闭环，互联网为缓解就医难问题，给出了一个新的解法。
银川互联网+医疗健康协会会长、好大夫在线CEO王航，在发布会上呼吁协会会员单位向学术机构开放数据，和学术委员会一起探索合理的数据开放方案，为学术研究提供土壤。王航还强调了行业自律的重要性，他表示医疗行业是一个高风险领域，从业者在创新的同时必须保有底线思维。
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