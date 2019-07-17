2019年度“全国改善医疗服务创新型医院”推荐表
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医院名称
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医院等级
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推荐院长
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联系电话
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联 系 人
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所在部门
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电话
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邮箱
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地址
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年度改善医疗服务重点工作（根据实际选择）
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请根据医院实际情况，在相应选项内打“√”。可多选。
□1、科学建立预约诊疗制度 □2、充分发挥远程医疗作用
□3、着力推广现代医学模式 □4、不断丰富日间服务内涵
?5、持续加强急诊急救服务 □6、提高医疗服务连续性
□7、加强智慧医院建设 ?8、提高护理服务质量
□9、提高人文服务水平 □10、增加公共卫生服务供给
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医院在改善医疗服务创新介绍（1000字以内）
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医院提高患者满意度方面的措施与成效（2000字内）
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医院意见
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领导签字：
医院盖章：
日期：
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备注
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