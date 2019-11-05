天气渐冷 谨防心脑血管疾病

连日来，随着气温的下降，省城各大医院心脑血管疾病患者明显增多，突发冠心病、脑卒中、心绞痛等疾病的中老年患者尤为常见，其中也不乏一些年轻人。对此，专家提醒，患有慢性病的中老年人一定要注重自我保健和规范治疗，一旦出现疾病症状立即去正规的大医院就诊。而对于工作压力比较大的年轻人而言，也马虎不得，日常生活中一定要养成良好的生活习惯。

A 心脑血管疾病 年轻人也不能轻视

在很多人的意识里，心脑血管疾病是中老年患者的“专利”。其实不然，采访中，山西晚报记者了解到，省城各大医院的心内科、神经内科接诊的年轻患者越来越多，而且呈现出明显上升趋势。太原市中心医院心内科主任医师陈小平分析认为，中青年饮食不平衡，丰富的夜生活导致睡眠严重不足，而且来自工作和生活的压力越来越大，身体一直处于疲惫状态，锻炼越来越少，体质变弱。再加上中青年心理压力大，精神高度紧张或过度焦虑，情绪波动大，也会导致心脑血管病的发生。此外，研究表明，处于更年期的女性，心血管病的发病几率也在大幅提高，是心血管病的高危人群，这主要是因为保护心血管的雌激素分泌降低所致。

对此，专家提醒，心血管病与人的生活习惯等密切相关，只要调整生活方式，就能有效降低患病的风险。“合理饮食、适量运动、戒烟限酒、心理平衡，这是预防和控制心血管病的‘十六字诀’。”陈小平解释，戒烟15年，心血管病患病风险将等同于不吸烟者。每周5次，至少30分钟的中等强度有氧运动，能减少心血管疾病风险，玩耍、散步、家务、跳舞，选择爬楼梯代替电梯，走路或者骑自行车代替开车出行，都是行之有效的运动方式。在饮食方面，也要避免摄入过多深加工、过度包装的食物，减少糖类和脂肪摄入。

B 出汗、心痛次数较多 应及时就诊

心血管疾病患者进入冬季，身体就很“脆弱”。

省心血管病医院心内科主任医师张丽贞介绍，自10月以来，该院心血管疾病的患者就明显增多，甚至出现“一床难求”的局面。“这个季节，尤其心源性猝死、肺心病及心肌梗塞等疾病容易引发，危险性较高。这是因为进入天寒地冻时节，身体血管收缩、血压升高，加上夜间人体基础代谢减慢，呼吸、心跳和血液流速放缓，负责人体活动的神经支配功能出现变化后，预防功能就随之降低。”张丽贞说，患有高血压、冠心病、心脏病、哮喘、慢性阻塞性肺病及缺血性中风等基础性疾病的患者，常易在夜间发病。其实，天气骤然变冷仅是导致心血管系统疾病的次要原因。诱发心脏疾病的原因是患者“心中没数”，如生活不规律、暴饮暴食、长期过度疲劳及平时不体检等，低温或高热致使加重或加速诱发疾病仅是外因。

张丽贞建议，如果家中有患心血管疾病的人，可以提前准备一些治疗心血管疾病的药物。如果发现出汗的次数较为频繁，或是心痛的次数较多，应该及时去医院专科门诊就诊。

C 预防疾病 老年人要避免不良习惯

“许多老人起床都很早，但是，早起的很多不良习惯有可能会诱发心脑血管疾病。”张丽贞提醒，预防心脑血管疾病，应从改变生活习惯做起，特别是早起时的一些习惯。

那么，哪些不良习惯会诱发心脑血管疾病呢?

第一、起床动作过大

当人们睡觉时，他们的血压相对较低。醒来时，血压会迅速上升。特别是一些有早晨高峰现象的高血压患者，过快的起床动作可能会导致血压突然升高，严重的话会引起脑血管破裂。另外，还有一些高血压患者，由于动脉硬化等原因，血管运动功能障碍，如果位置变化太快，容易发生直立性低血压，脑供血不足，出现头晕或晕厥等情况，所以，早晨醒来时，睁开眼睛后最好在床上再躺两分钟，然后慢慢坐起两分钟，然后再站起，在床前呆一分钟。

第二、过早晨练和剧烈运动

秋冬季室内外温差逐渐增大。有些老年人在四五点就出去晨练，此时是最容易受到冷刺激的，这使得已经较高的血压在早晨上升得更快，从而增加了脑血管意外的可能性。所以，户外运动最好在下午4点左右进行，可做一些有氧运动、太极拳等慢而轻柔的运动，盲目剧烈和过度运动也可能诱发心血管和脑血管事件。

第三、早晨没有喝水的习惯

早晨的血液较厚，更容易形成血凝块。起床后应尽快喝一大杯温水，这样可以更快地稀释黏稠的血液。水可以通过胃和肠吸收，10分钟后进入血液循环，从而减少中风和心肌梗塞的发生。因此每天都要摄取足够水分，晨起从一杯水开始。清晨空腹饮1—2杯开水或蜂蜜水，可以增加消化道水分，饭后或饭前两小时左右喝一杯酸奶，也是清肠的好办法。

第四、早餐吃油腻或太咸的食物

早餐不宜吃太咸或太多油炸食物如油条、油饼、炸糕等，虽然食用后饱腹感会比较明显，但因摄入脂肪和胆固醇过多，消化时间太长，易使血液过久地积于消化系统，造成脑部血流量减少，可能会使人整个上午都觉得无法集中精神。另外，就餐时间也很重要，一般来说起床后活动20至30分钟，人的食欲最旺盛，吃早餐是最合适的。科学的早餐原则应以低脂低糖为主，选择猪瘦肉、禽肉、蔬菜、水果或果汁、低脂奶等富含蛋白质、维生素及微量元素的食物，再补以谷物、面食为妥。

第五、大便过于用力

突然用力或用力过猛的话，会导致血流速度增快，易将血管壁上的一些钙化斑冲进血流，从而堵塞血管引发心梗。用力屏气排便时，会使血压急剧升高，腹壁肌和膈肌强烈收缩，使腹压增高，血压骤升可导致脑溢血。所以高血压患者如厕太用力的后果，轻则是晕倒，重则会猝死，所以一定要注意！造成人用力排便的原因，有自己的主观意愿和不可抗拒的客观因素两方面。一般排便太用力，要么是因为赶时间，要么就是便秘。最好酸辣、咖喱等刺激性的食物都不要吃，平时饮食清淡些为好。要增加膳食中的纤维素含量，可以多食玉米、小麦、大麦、红薯等杂粮，芹菜、菠菜、土豆等蔬菜和香蕉、苹果等水果。这些都有清肠通便的作用。