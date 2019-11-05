北京改善医疗服务成效初显 近60家三级医院实现身份证直接挂号

在“不忘初心、牢记使命”主题教育活动中，北京市卫健委研究制定了《改善医疗服务百日行动工作方案》（以下简称《方案》），在7月22日至10月31日期间，组织本市各级各类医疗机构开展改善医疗服务百日行动攻坚战，成效初显。目前，50余家三级医院取消了本院自制就诊卡，近60家三级医院实现了身份证直接挂号。

百日过去，改善医疗服务取得怎样的初步成效？市卫健委表示，行动开展以来，群众就诊更加方便、快捷。目前，70余家三级医院分时段预约精确到30分钟；80余家三级医院的门急诊缴费可使用移动支付、60余家住院缴费可使用移动支付。

60余家三级医院实现了检验结果的线上推送，40余家三级医院实现了检查结果的线上推送；50余家三级医院取消了本院自制就诊卡，近60家三级医院实现了身份证直接挂号，80余家三级医院实现了医保卡直接挂号。

其次，无痛胃肠镜等检查预约周期明显缩短。通过持续改善医疗服务，本市开展无痛胃肠镜检查的67家三级医院中，17家压缩比例超过30%；预约周期超过3个月的10家医院平均预约压缩比例为28.5%；开展核磁共振检查的三级医院平均预约周期为7天。

通过百日行动攻坚战，本市三级医院下午出诊单元比例和数量显著增加。经114预约挂号平台统计，今年1-9月北京市三级医院上下午出诊单元比为1.26:1（其中下午出诊人次800余万），与去年同期的1.36:1相比（其中下午出诊人次650余万），下午出诊单元比例、出诊人次均显著增加。目前，本市62家三级医院上下午出诊单元比例达到或低于1.2:1，其中37家达到或低于1.1:1，对于缓解上午就诊过于集中的压力、改善就诊秩序起到了很好的作用。

人脸识别技术也在不断推广。目前，北大医院、北大人民医院、朝阳医院、北京肿瘤医院、东方医院、潞河医院等6家医院在患者就诊挂号时采用了人脸识别技术；协和医院、北医三院、朝阳医院、北京肿瘤医院等24家医院在开展整治和打击号贩子行动时采用了人脸识别技术。（记者 蒋若静）